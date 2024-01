Muere el actor David Gail, 'Sensación de vivir', a los 58 años

El actor David Gail, popularmente conocido por su participación en Sensación de vivir, ha fallecido a los 58 años. Ha sido su hermana Katie quién se ha encargado de comunicar esta triste noticia a todos sus fans a través de sus perfiles sociales. “No ha habido un día en mi vida en el que no estuvieras conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentarse a cualquier cosa y a cualquiera”. Una emotiva carta de despedida que ha acompañado de una entrañable fotografía de ambos abrazados. Por el momento, se desconocen las causas por las que el intérprete ha fallecido.

El artista, nacido en Tampa (Florida) en febrero de 1965, dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación a principios de la década de los 90 con un pequeño papel en la serie familiar Los problemas crecen. Así mismo, apareció de manera breve en algunos episodios de proyectos de ficción muy exitosos de aquella época como Un médico precoz, Se ha escrito un crimen, Matlock, JAG y Savannah.

Pero, sin duda, su trampolín a la fama llegó por su papel de Stuart Carson en Sensación de vivir. Un joven adinerado que se introduce en la trama en la cuarta temporada para conquistar el corazón de Brenda Walsh (a la que daba vida Shannen Doherty). Tras un fugaz e intenso romance, los dos personajes se comprometen, pero la boda no sale adelante y acaban siendo buenos amigos.

Precisamente, Peter Ferriero, productor de cine y encargado del podcast Beverly Hills 90210 Show (nombre que recibía Sensación de vivir en Estados Unidos), ha recordado con mucho cariño a David Gail. “Era una persona amable. Alguien con quién desearía haber hablado más. Estaba lleno de vida e historias increíbles. Me siento muy agradecido por haberlo conocido porque fue un regalo para todos nosotros”. Hay que señalar que este empresario tiene la intención de darle una segunda vida a la ficción juvenil.

En su currículum también destaca Port Charles, un spin off de Hospital General en el que se ponía en la piel de uno de los protagonistas, el doctor Joe Scanlon. Además, dio el salto a la gran pantalla con las películas Bending All The Rules, en la que aparecía Bradley Cooper, y Lucharon por vivir, en la que compartió reparto con Melissa Joan Hart. El último trabajo de David Gail en la industria del entretenimiento fue en 2019 poniendo voz a un personaje del videojuego Blacksad: Under the Skin.

Poco se sabe de la vida personal de David Gail, ya que era muy discreto en este aspecto y no se le ha relacionado sentimentalmente con nadie y tampoco se conoce si tenía hijos.