Los 5 iconos de nuestra cultura que hoy están más de moda que nunca ¿Alguna vez te has preguntado qué rasgos definen tus raíces? Tengas dudas o no, el nuevo 'spot' de Cruzcampo nos ha hecho amar (de nuevo) todos los símbolos que nos representan, incluida, por supuesto, la cerveza

Hay vivencias que son capaces de unir a toda una sociedad. Por ejemplo, podemos hablar de las comidas de verano en la casa del pueblo de nuestros abuelos, de cuando todos nos sentábamos a ver nuestra película favorita y había que rebobinar la cinta VHS, o de las tardes infinitas de partidas de dominó acompañadas de un vaso de cristal lleno de caracoles como aperitivo. Eso sí, no importaba el lugar donde tuvieran lugar las quedadas, que en todos había algo que nunca faltaba: la muñeca gitana junto al televisor.

Esta muñeca —que se solía alzar sobre un tapete de ganchillo—estaba presente en todas las casas, dando vida a sus muebles y espacios. Se convirtió, sin saberlo, en un elemento que estaba marcando a toda una cultura. Ahora, hace ya diez años que cerró la fábrica Muñecas Marín donde se daba vida a estas bailaoras. Sin embargo, el cese de su producción no ha limitado su historia, y la nueva campaña de Cruzcampo lo demuestra. En su nuevo spot, esta muñeca ha cambiado de rol, pasando de ser un cliché a un icono, de un objeto de decoración estereotipado a convertirse en un símbolo de nuestra cultura. Una gitana renovada, que vuelve orgullosa de sus raíces y de su singularidad.

Otra campaña 'Con Mucho Acento' que se ha superado a sí misma, presentándonos la fábula Gitana, en la que la clásica muñeca despierta al oír las palabras “el acento es tu tesoro” de la boca de Lola Flores y emprende un viaje de autodescubrimiento. El spot de Cruzcampo ha revisitado nuestra cultura y nos ha hecho amar (de nuevo) todos los símbolos que nos representan: el arte de Camarón, la figura de la gitana, el traje de flamenca, el baile y, por supuesto, su cerveza.

1. Como Camarón, de la Cruzcampo no nos quitamos

Durante el viaje, la protagonista se encuentra con Camarón de la Isla, de quien se ha recuperado un archivo sonoro registrado en 1989. En él, el artista dedicó una bulería a la cerveza Cruzcampo que dice así: “De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto”. El contexto de esta pieza se ha reconstruido gracias a la colaboración de familiares y amigos del mismo Camarón, como Dolores Montoya 'La Chispa', los guitarristas Tomatito y Diego Carrasco, o el productor Ricardo Pachón. Un audio que recoge la naturalidad de esos momentos de compadreo que tenían lugar después de las jornadas de grabación. En definitiva, un regalo para los amantes del flamenco y una muestra de que el legado del artista no pierde valor.

2. La Gitana, a taconazo limpio

La actriz y bailaora Carmen Avilés da vida a la muñeca que estuvo presente en tantos hogares, volviendo con aires renovados y convirtiéndose en la protagonista del film. A lo largo del vídeo, seguimos a la gitana en un recorrido por Andalucía, lugar que presencia su transformación personal. El spot comienza en una atmósfera costumbrista. Según avanza, el recorrido se transforma en espacios abiertos, modernos y luminosos que desembocan en un escenario final lleno de jóvenes orgullosos de quienes son y de sus raíces. De esta forma, la gitana simboliza a la Andalucía joven, que afronta su futuro sin complejos y siempre fieles a su tierra natal.

3. El traje de flamenca, una obra de Leandro Cano

El diseñador jienense ha creado el vestido que luce Carmen Avilés en el spot. Una pieza de más de 30 kilos y que lleva detrás 3.000 horas de trabajo, con la que la protagonista recorre las calles de Jerez de la Frontera, Cádiz y el Puerto de Santa María. En palabras de Leandro Cano, “es un traje tradicional para una mujer moderna, una gitana fuerte que literalmente se echa los volantes a la espalda para comerse el mundo”. El diseñador contó con la asesoría de Ernesto Marín, de Muñecas Marín, para replicar este mismo traje en miniatura para la muñeca flamenca de televisor que aparece en el vídeo.

4. El baile, al ritmo de una bulería

Una puesta en escena increíble, inspirada en los cicloramas teatrales, junto con el vestuario y los movimientos de cámara de Carlos Saura y una coreografía dirigida por Triana Ramos. También hay que hacer especial mención a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Esta banda ha adaptado su canción 'Gitana' para el spot de Cruzcampo, añadiendo nuevas texturas y un arreglo especial para acoplar la voz original de Camarón.

5. La cerveza Cruzcampo, única en sus raíces

Cruzcampo es Andalucía hecha receta. Inspirada en el clima cálido del sur, su frescor y amargor es lo que la caracterizan y determinan "su acento". Y es que, la historia de esta cerveza guarda paralelismo con la fábula que se nos muestra en el spot: sus raíces permanecen intactas, al mismo tiempo que la innovación y la evolución acompañan su historia, sin dejar de ser fieles a su acento.

