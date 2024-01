Tenso homenaje a Jaime Ostos en Écija: María Ángeles Grajal y Gabriela aparcan sus diferencias pero Jacobo evita a su hermana

Tras cumplirse dos años de la muerte de Jaime Ostos el pasado 8 de enero, su Écija natal le rendía tributo este sábado con la inauguración de una rotonda que pretende mantener viva la llama de su recuerdo. Una cita muy especial que, sin embargo, venía marcada por la tensión que se vive desde hace meses entre los miembros de su clan, a cuenta del patrimonio del que fue en su época unas de las grandes figuras del toreo.

María Ángeles Grajal, su viuda, ha llejado a la cita asegurando que "el día de hoy es para cumplir el sueño de Jaime y el mío de tener su busto", decía a la prensa. Preguntada sobre si saludaría a Gabriela Ostos, hija del diestro, respondía que "si coincido con ella, sí", palabras que denotaban la distancia que hay entre ambas. Precisamente, sobre los conflictos familiares que flotan en el ambiente, ha asegurado que "no es el momento de hablar de esto" ya que "ese es su problema, no el mío".

Aunque la doctora parecía desconocer si Gabriela asistiría o no finalmente al evento, ambas se han visto las caras y aparcaban momentáneamemte sus diferencias ante las cámaras. Primero, levantando la lona que descubría el monumento dedicado al diestro en la glorieta que lleva su nombre y, a continuación, posando juntas en la foto oficial al lado de la alcaldesa del municipio sevillano, Silvia Heredia.

Poco después, veíamos cómo María Ángeles y la hija del torero se daban dos besos y un abrazo con el que parecían firmar la paz y enterrar el hacha de guerra, aunque solo fuera por una ocasión tan señalada como esta. En cualquier caso, la situación no ha sido ni mucho menos idilíca puesto que Jacobo Ostos evitaba por completo a su hermana, hasta el punto incluso de no mirarla ni hacer ningún gesto visible por acercarse a ella.

El propio DJ se mostraba después irónico al hablar de ese incómodo instante con Gabriela, asegurando que "yo miraba el monumento, que es precioso". Pese a ello, a la cuestión de si deja la puerta abierta a una posible reconciliación entre ambos, manifestaba que "en la vida se soluciona todo". Mientras, sobre el homenaje en memoria de su progenitor, afirmaba que había sido "muy bonito y emocionante".

Mari Ángeles Grajal, que no ha podido contener las lágrimas durante su discurso, dejaba claro que había tenido ese acercamiento con Gabriela porque "soy muy educada" y "me lo ha pedido el corazón". Sobre el hecho de que su hijo Jacobo no haya actuado de la misma manera, respondía que "por algo será". Por último, al hablar de si echaba de menos a alguien en el homenaje, afirmaba de manera rotunda que "no".

Gabriela Ostos, por su parte, contestaba de forma tajante tras comprobrar cómo Jacobo no había querido saludarla: "Cada uno es tal cual", decía. Para ella, lo fundamental de "hoy es mi padre, su vida, su trayectoria... una persona que se entregó y eso es lo que importa. Lo demás no tiene sentido", aseveraba. Los grandes ausentes al homenaje han sido los otros dos hijos del maestro, Jaime Ostos Jr y Gisela, esta última fruto de la relación que mantuvo con Aurora Díaz.

A este respecto, Gabriela explicaba que su hermano "no ha podido venir al final y siempre me dejan sola". Al parecer, "se ha quedado en el aeropuerto y no sé el problema que ha tenido, pero debería de estar aquí", apostillaba. Sobre su madre Consuelo Alcalá, que tampoco acudía a la cita, ha señalado que "está donde tiene que estar". Por su parte, Jacobo asistía en compañía de su novia, la influencer Mary Jim, con la que se mostraba muy cariñoso.

