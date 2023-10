La venta de la casa del fallecido Jaime Ostos deja al descubierto la guerra familiar

María Ángeles Grajal y su hijo Jacobo Ostos acaban de vender la casa en la que residieron durante casi 40 años con Jaime Ostos. La venta de este lujoso chalé, de 435 metros cuadrados situado en Villaviciosa de Odón, ha provocado una dura batalla entre los hijos mayores del torero fallecido y su viuda. Jaime Ostos Jr., María Gabriela y Gisela llevan meses luchando por la herencia legítima del diestro, que falleció el 8 de enero de 2022 sin testamento.

Ha sido la periodista Pilar Vidal, del programa de Y ahora Sonsoles, la encargada de trasladar la versión de Jaime Ostos Jr. sobre este tema. Lo primero que ha querido explicar es que María Ángeles Grajal era la dueña de esta casa, que se ha vendido por 650.000 euros, menos de lo que se pedía, ya que el torero decidió ponerla únicamente a su nombre para no perderla cuando sus hijos se querellaron contra él.

El problema ha surgido tras la muerte del diestro. Según el hijo que Ostos tuvo con su primera mujer, Consuelo Alcalá, María Ángeles Grajal se habría puesto en contacto con ellos para que se llevaran lo que quisieran del interior de la casa, pero la sorpresa habría llegado al descubrir que no quedaba absolutamente nada dentro. "Ellos le han llamado y le han preguntado por ciertos cuadros, trofeos... por ley ellos tienen derecho a la legítima. El torero murió sin testamanto y hay que tasar, hacer un inventario de sus pertenencias para repartir las cosas. Ella no puede decidir eso. Ella puede vender su casa, pero no todo lo que hay dentro", ha contado Pilar Vidal.

Por este motivo, Jaime Ostos Jr., que vive en Estados Unidos, considera, según ha trasladado la periodista, que "María Ángeles Grajal es una arpia que les ha dejado sin herencia a él y a sus hermanas".

Jacobo Ostos, por su parte, ha desmentido rotundamente a su hermano."El ajuar personal de mi padre en un fallecimiento sin testamento, intestado, lo que les permite es coger cualquier tipo de cosa personal, cuadros, premios, ropa... y han venido aquí con un camión, se han llevado lo que han querido, delante de mi madre, no les hemos puesto ninguna pega para nada y se han ido. Han tardado año y medio, que no me digan que nos hemos llevado nada", ha dicho en declaraciones a Y ahora Sonsoles.

Cuando le han preguntado sobre si se hizo un inventario con las pertenencias del torero, el DJ ha respondido así de rotundo: "Que lo hubieran hecho antes, que tenían seis meses para hacerlo, para pedirlo judicialmente, y no lo han hecho, pero aún así no les hemos puesto ningún problema, no sé qué están pidiendo ahora".

Jacobo también ha dejado claro que en su casa de Madrid nunca han estado los capotes y los trajes de torear que reclaman sus hermanos. "En mi casa no ha habido nunca ni capotes ni trajes y eso es así, se lo dejó todo en Sevilla. Cuando mi padre ha vivido aquí, en Madrid, no estaba en actuvo Cuando estaba en activo estaba en Sevilla y ahí es donde ha dejado o donde dejó en su momento y en su día sus capotes y sus trajes", ha manifestado.

Por último, ha quitado veracidad a las palabras de su hermano recordando que habría puesto en duda que fuera hijo de Jaime Ostos. Sin embargo, Jaime Ostos Jr. nunca habría pensado algo así. Según le ha dicho a Pilar Vidal, no ha pedido ninguna prueba de ADN a su hermano Jacobo porque él sabe perfectamente que Jacobo es hijo de su padre.