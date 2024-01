María Ángeles Grajal, operada de urgencia en Nochebuena por una insuficiencia circulatoria

María Ángeles Grajal ha vivido una de las Navidades más complicadas de su vida. La exmujer de Jaime Ostos, que falleció justo hace dos años, fue operada de urgencias el pasado 24 de diciembre en el Hospital de La Zarzuela, Madrid. La doctora fue intervenida “casi a vida o muerte” por un problema de insuficiencia circulatoria en la pierna derecha. Tras lo sucedido, María Ángeles se encuentra en buenas condiciones y en el proceso de superar este golpe que le ha dado la vida.

“El día 24 me tuvieron que ingresar por urgencias para hacerme un bypass iliofemoral porque tenía una insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha, y fue horrible. Casi a vida o muerte”, ha confesado María Ángeles Grajal en una entrevista para ABC. “Desde el día 22 notaba que tenía poca sensibilidad en esa pierna, pero como había estado bailando en una zambomba navideña, pensé que era del cansancio. Pero cuando me llevaron a Urgencias en el Hospital de La Zarzuela, el doctor me dijo que tenía un dos por ciento de flujo”, ha continuado diciendo, señalando la gravedad de lo sucedido. “Era gravísimo. Me operaron inmediatamente y después pasé tres días en UVI y otros tres en planta”, ha señalado. Dos de los pilares fundamentales durante estos días tan complicados han sido su hijo Jacobo Ostos y su actual pareja, el empresario José Gandía, que no se han separado en ningún momento de ella.

La relación de María Ángeles Grajal y su pareja, José Gandía

Tras el fallecimiento de uno de los amores de su vida, su marido Jaime Ostos, María Ángeles Ostos ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. La doctora está muy enamorada y en uno de los mejores momentos de su relación con José Gandía, quien además era un muy buen amigo del diestro. Desde que comenzaron su romance, ambos han decidido mantenerse al margen del foco mediático y llevar su historia de amor en la intimidad. Sin embargo, han sido varias las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos en diferentes eventos a los que han acudido.

Tras el problema de salud que Grajal ha sufrido, no ha dudado en contar lo importante que ha sido el apoyo del empresario: “Teníamos pensando ir los dos el día 29 a Marrakech a estar diez días en una villa de unos amigos suyos franceses y a causa de este problema se vino todo abajo. Pero Pepe no se ha despegado ningún día de mi lado”, ha expresado en su entrevista. “En vísperas del segundo aniversario de Jaime, estamos con mucho dolor los dos porque Pepe era muy amigo suyo”, ha continuado contando, muy emocionada recordando el fallecimiento de su exmarido, que tuvo lugar el 8 de enero de 2022.

A pesar de que desde que se quedó viuda, María Ángeles nunca pensó en volver a enamorarse, José llegó a su vida contra todo pronóstico: “Siempre decía que nunca iba a estar con una persona nueva y lo que ocurre es que Pepe y yo nos conocíamos de antes. Le admiraba, y él ha querido a Jaime un montón y han surgido muchas cosas para juntarnos”, ha transmitido. Además, la doctora asegura que el diestro ha podido ser la estrella que ha unido sus caminos. Por el momento, la pareja está muy feliz, pero parece no haber sonido de campanas, ya que la propia Grajal ha asegurado que entre sus próximos planes no se encuentra el de darse el ‘sí, quiero’.