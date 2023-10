Jacobo Ostos rompe su silencio y se pronuncia sobre la guerra familiar que mantiene con sus hermanos

No hay paz para los Ostos. Tras varios meses de enfrentamientos, acusaciones y tensiones no resueltas, Jacobo Ostos, hijo del fallecido torero Jaime Ostos y Mari Ángeles Grajal, ha decidido romper su silencio y ha acudido al programa Y ahora Sonsoles hablar sobre todas las polémicas que rodean a su familia.

A punto de cumplirse dos años de la muerte del torero, cuya vida se apagó para siempre aquel fatídico 8 de enero de 2022 durante un viaje a Colombia, Jacobo ha señalado que le da mucha pena que no se recuerde a su padre como lo que fue, un gran torero y que por el contrario se le esté recordando como el detonante de una guerra de hermanos y herencias. "Se tendría que hablar de lo que hizo mi padre, no de la situación familiar" reconocía dolido el hijo del diestro, quien admitía que no se hablaba ni con su hermano Jaime ni con su hermana Gabriela desde el pasado mes de julio.

Aunque el hijo de María Ángeles Grajal ha confesado que la relación con los dos hijos que su padre tuvo durante su matrimonio con Consuelo Alcalá nunca ha sido idílica han sido los problemas generados por la herencia del torero lo que han provocado la ruptura total entre ellos. "Tenía un trato cordial, pero desde que salió todo esto no", aseguraba el Dj.

Posicionándose claramente al lado de su madre, de la que se ha llegado a cuestionar que estuviera casado legalmente con Jaime Ostos, tema del que hablaremos más adelante, Jacobo señalaba: "Cuando el dinero está en juego a la gente se le quita la careta" y añadía: "Esta historia viene de hace muchos años, ha habido una persona que ha intentado arreglar una familia y esa ha sido mi madre".

Dolido por todo lo que se está diciendo sobre sus seres queridos, Jacobo ha querido dejar claro todo lo que sucedió en el momento del fallecimiento de su padre, cuyo cuerpo no fue repatriado debido al protocolo Covid, algo por lo que han sido cuestionados tanto él como su madre. "A mi padre se le incineró en Colombia por protocolo Covid. Yo me hago cargo del coste de la incineración y de la repatriación. Jaime estaba a dos horas de Bogotá, primero dice que va, luego que no... el caso es que al final ni va a Bogotá ni viene a España a los funerales" señalaba Jacobo.

El Dj ponía así en duda las palabras de su hermano Jaime quien hace tan solo unos días declaraba en el diario ABC: "Me mandó una foto del cuerpo de mi padre entrando al crematorio. Yo pedí que me esperasen porque un amigo me dejó un jet privado y en dos horas y media llegaba a Bogotá. No puedo perdonar el no haberme podido despedir de mi padre".

En cuanto a la polémica venta de la residencia de Jaime Ostos, que se ha vendido por 650.000 euros, menos de lo que se pedía, y de la que era propietaria María Ángeles Grajal después de que el torero la pusiera a su nombre para no perderla cuando sus hijos se querellaron contra él, Jacobo ha señalado que las puertas de esa casa siempre han estado abiertas para sus hermanos: "Desde el minuto uno que fallece mi padre se les dice que pueden venir a casa para lo que quieran, tengo audios que lo demuestran. No han venido hasta julio de este año, un año y siete meses después. Mi hermana llega con una amiga y un camión y se lleva lo que quiere".

El dinero que poseía o dejaba de poseer Jaime Ostos en el momento de su fallecimiento ha sido otros de los temas a tratar y Jacobo Ostos ha asegurado que su padre tan solo tenía una cuenta bancaria en la que recibía su pensión y que él solo fue rico cuando estuvo casado con Consuelo Alcalá y que, al separarse, dejó atrás todos los bienes que poseía. '"Mi padre se casó con mi madre enamorados ambos, pero la que ponía el dinero en esa casa se llama la doctora Mari Ángeles Grajal" aseveraba tajante el Dj.

Unas declaraciones que llegan tan solo unos días después de que la periodista Pilar Vidal señalara en el programa de Sonsoles Onega que el diestro sigue vivo legalmente y que la doctora no es su viuda al señalar que su segunda boda con Ostos "no estaba registrada en el ministerio de justicia", algo por lo que Jacobo ha señalado que tiene pensado emprender medidas legales contra la periodista a la vez que mostraba el libro de familia en el que está inscrita la segunda boda por lo civil de sus padres, el 14 de agosto de 1992, así como el certificado de viudedad.

Indignado con todo lo dicho, Jacobo también ha aportado el certificado de defunción para poner fin así a todos los rumores surgidos en torno a las diferentes bodas de sus padres. ''Mi padre está registrado legalmente como fallecido, y mi madre es viuda legalmente'', sentenciaba.