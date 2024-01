Josh Hutcherson explica por qué habla un perfecto español (y tiene mucho que ver su novia, Claudia Traisac)

Forman una de las jóvenes parejas de Hollywood más estables y viven a caballo entre España y Estados Unidos. Claudia Traisac y Josh Hutcherson, ambos de 31 años, llevan juntos una década y pasean con la misma naturalidad por los proyectos de uno y otro lado del charco. Aunque uno de los papeles más conocidos del actor es el de Peeta Mellerk en la saga Los juegos del hambre (ha vuelto a la primera línea de la actualidad después del estreno de la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes), se le ha podido ver también haciendo un cameo en la española Paquita Salas, serie de los Javis en la que participa Claudia. Se le pudo ver así hablando castellano, un idioma que domina, como se ha comprobado en numerosas ocasiones provocando la locura y mucha curiosidad entre los fans.

En el programa de Kelly Ripa y Mark Consuelos, Josh ha explicado por qué habla tan bien español. "Te he escuchado hablando español en el backstage y es muy admirable, ¿cuánto tardaste en aprender? ¿Ahora lo hablas fluido?" le preguntó Mark, que nació en Zaragoza y tiene raíces mexicanas. "Lo hablo casi fluido, puedo entenderlo todo y básicamente comunicar lo que quiero, pero mis conjugaciones son muy malas porque nunca he estudiado" respondió provocando la curiosidad de la pareja.

"Mi novia y yo llevamos mucho tiempo juntos y después de algunos años ella me dijo ‘mi amor, tienes que aprender, tienes que avanzar’. Porque yo quería labrarme una vida propia en Madrid también. Así que empecé a centrarme y ahora lo hablo" les contó. Se interesaron así por saber si sigue alguno de los equipos de la liga española como el Real Madrid o el Atlético. Con humor Josh contó que en realidad es fan de la Premiere League inglesa, pero que en caso de elegir iría con el Atlético de Madrid.

Cuéntame, Paquita Salas, La llamada y Luimelia son algunos de los títulos en los que Claudia Traisac alcanzó la fama, aunque ha hecho también alguna incursión al otro lado del charco con Benicio del Toro, por ejemplo, en Escobar: Paraíso perdido. Fue precisamente en este título donde su camino se cruzó con el de Josh y así la relación de ficción que protagonizaban saltó a la vida real. Con el paso del tiempo la pareja demostró que la distancia no era obstáculo para su amor por lo que no era extraño ver a Josh en España o a Claudia en Estados Unidos. "Es una persona muy generosa y, sobre todo, muy humilde. Me impactó lo muchísimo que se involucraba en el proyecto, con todo el equipo y su talento" dijo Claudia sobre Josh después de su proyecto juntos. Y desde entonces, hace ya diez años, no se han separado.