La última canción de Álvaro de Luna, ¿con dardos a Laura Escanes? Así responde la influencer

La última canción de Álvaro de Luna, Suerte, ha desatado una enorme expectación convirtiéndose en viral en cuestión de horas. La letra, que habla de una ruptura amorosa, se ha analizado al detalle y muchos ven en sus frases dardos dirigidos a su ex Laura Escanes. El tema tiene versos como "yo quise todo contigo y tú quisiste dolerlo", "yo como un tonto creyendo en tus cuentos" y "tú quisiste matar lo que creí sería eterno". En estas palabras se ve una referencia a otro de sus temas titulado Todo contigo, una melodía que había compuesto para su ahora exnovia y que le había dedicado en muchos de sus conciertos.

En otra de las partes de la canción parece que responsabiliza a la influencer de su separación pues dice "yo a ti te quise pa’ siempre / pero tú no lo veías / descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía". Los seguidores del intérprete han visto en este tema claras alusiones a su ruptura, por lo que se uniría así el artista a quienes utilizan la música como medio de enviar mensajes a su ex. Sin duda quien lo ha hecho de manera más clara en los últimos meses ha sido Shakira que, tras su ruptura con Piqué, ha publicado varios temas llenos de reproches al exfutbolista.

Mientras se multiplicaban las especulaciones, se esperaba la respuesta de Laura Escanes, aunque la influencer no se ha pronunciado de manera clara sobre la canción. No obstante sí que ha publicado un mensaje justo después del estreno que se podría interpretar como una indirecta al artista. Utilizando también la música, con la canción Qué triste, de Xavibo y Hens, sonando de fondo, escribe la frase "dice más cómo te vas que cómo llegas".

A finales de octubre Laura Escanes, de 27 años, y Álvaro de Luna, 30, ponían fin a su relación de mutuo acuerdo, como pudo conocer ¡HOLA! Desde entonces, surgieron todo tipo de teorías y especulaciones acerca de los motivos que les llevaron a tomar esa decisión, aunque ninguno de los dos se pronunció al respecto. La única que hizo alguna alusión fue Laura, que se limitó a decir que prefiere no dar explicaciones. "Llega un punto en el que si empiezas a entrar tanto en detalles, te quedas tan vacío por entro. Al final él y yo sabemos lo que hemos vivido", dijo.

A continuación la letra completa de Suerte, el nuevo lanzamiento del artista:

Hoy ha sonado el reloj

Y me llevó el sentimiento

Por fin te puedo decir

Que pa' ti no tengo tiempo

Escucho dentro una voz

Mientras sales que recuerdo

Yo quise todo contigo

Y tú quisiste dolerlo

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Tú quisiste matar lo que creí sería eterno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía

Yo no tengo tiempo pa' todas esas mierdas

Te di mi corazón y lo pusiste en venta

Cansado de tus mentiras y lo que inventas

Tú quieres volver, pero eso no me renta

Yo como un tonto creyendo en tus cuentos

Quisiste matar lo que creí sería eterno

Tú mientras tanto buscando otros besos

No pienso ser yo quien te abrace en este invierno

Yo te deseo mucha suerte

Que a ti te guarde la vida

Pero en el mundo no hay nadie que gane dos veces la lotería

Yo a ti te quise pa' siempre

Pero tú no lo veías

Descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía