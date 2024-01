¿Quién es Justin Baldoni, el atractivo actor al que Blake Lively besa en su nueva película?

Loading the player...

Blake Lively ha protagonizado unas imágenes compartiendo apasionados besos con un galán de Hollywood... que no es Ryan Reynolds. Pero que no cunda el pánico: se trata de fotos y vídeos captados en el rodaje de su última película, It Ends With Us, por lo que la pasión forma parte de la ficción, ¡el protagonista de Deadpool puede estar tranquilo! Eso sí, tras difundirse estas imágenes tomadas en el set de grabación, a los fans de la actriz -y al público general- se le ha despertado la curiosidad por saber quién es él, el actor a quien Blake besa, un hombre con una larga carrera como intérprete pero también como director, que levanta pasiones... pero cuyo corazón está ocupado, y no por la actriz de Gossip Girl. Dale al play y no te lo pierdas.

