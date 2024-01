Jesulín de Ubrique habla como nunca de su familia y cuenta cómo lleva la paternidad con su hijo Hugo de un año

Loading the player...

Jesulín de Ubrique ha celebrado sus 50 años por todo lo alto junto a su familia en un restaurante de Arcos de la Frontera (Cádiz). Un día muy especial en el que ha estado arropado por sus seres queridos en una jornada llena de felicidad y emociones. Un festejo que su hermana Carmen Janeiro, su madre Carmen Bazán, o su mujer María José Campanario no se han querido perder. Junto a esta última ha posado, muy sonrientes, en la puerta del restaurante donde ha celebrado su día y juntos han hablado con los medios de comunicación allí presentes. El torero, que se encuentra en un momento muy feliz de su vida, ha desvelado cuál es el deseo que ha pedido por su cumpleaños y ha contado cómo lleva la paternidad con su hijo Hugo, de un año y medio. ¿Le gustaría ampliar la familia? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

Jesulín de Ubrique cumple 50 años: repasamos los momentos clave de su vida

Jesulín de Ubrique dice adiós a 'MasterChef' con su mítica frase: 'Im-presionante'