La vida personal de Julio y Patxi Salinas, los concursantes de 'Bake Off: famosos al horno', que se han ganado al público Los dos exfutbolista y hermanos son dos de los 14 concursantes que compiten por consagrarse como el mejor maestro pastelero de nuestro país

Julio (61 años) y Patxi Salinas (59 años) han conseguido meterse en el bolsillo al público de Bake off: famosos al horno en su primer capítulo gracias a su particular gracia y simpatía. Los hermanos Salinas han elegido participar en esta nueva apuesta de Televisión Española para el prime time de esta temporada, que busca al mejor repostero de nuestro país entre 14 'celebrities'. sin ser la primera vez que ambos concursan en un formato televisivo. Pero, ¿cuál es el lado más íntimo de los dos exfutbolistas vascos?, ¿quiénes son sus hijos?, ¿tienen nietos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

