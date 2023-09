Abuelo de dos niños y aventurero: el lado personal de Patxi Salinas, el capitán que se estrenó con polémica en 'El conquistador'

Aterriza en la parrilla televisiva uno de los nuevos programas de la temporada, espacio que pondrá a prueba el lado más aventurero de los concursantes. El conquistador es un viejo conocido de la cadena ETB, donde lleva 19 años, y ahora da el salto a TVE, presentado por Raquel Sánchez Silva y Julián Iantzi. Uno de los tres capitanes de equipo que llegan con esta propuesta es Patxi Salinas, exjugador de fútbol y hermano de Julio Salinas, que ya participó en el formato en 2016. El vasco lidera el equipo azul, mientras que Cesc Escolá hará lo mismo en el rojo y Joana Pastrana, en el verde. Los tres se enfrentan a diversos desafíos que ponen en juego la fortaleza física y mental de los equipos, integrados por 18 hombres y 15 mujeres, que viajan al Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana), para hacerse con los 100.000 euros de premio.

El exdeportista, de 59 años, se mostró disconforme con una de las pruebas y acusó a los presentadores de no haberla explicado correctamente, protagonizando uno de los grandes enfados de esta primera entrega, que sentó a más de un millón de espectadores frente al televisor (casi un 12% de cuota de pantalla). "Me habéis ocultado información" dijo. El deportista siempre hizo gala de carácter en el terreno de juego, logrando un buen número de triunfos a lo largo de su carrera deportiva. En su currículum deportivo figuran los equipos Athletic Club y Celta de Vigo, además de la Selección española. Dos títulos de liga (1983 y 1984 con el Athletic, una Copa del Rey (1984) y una Supercopa de España (1984), además de la Eurocopa de sub 21 en 1986.

Hermano de Julio Salinas

Se crió en la cantera del equipo vasco igual que su hermano, Julio Salinas, otro de los grandes nombres de este deporte. Ha disputado más de 500 partidos a lo largo de su carrera deportiva, una experiencia que le llevó, después de colgar las botas en 1998, al banquillo de entrenadores. Después de pasar por varios conjuntos, trabaja ahora en el equipo de Michel Salgado en el Celta de Vigo, que fue su equipo durante seis temporadas y donde se retiró.

Salinas ya sabe lo que es enfrentarse a pruebas de cierta exigencia. No solo porque ya estuvo en el concurso en el que ahora participa sino porque, en 2008, también fue uno de los viajeros en Supervivientes (Telecinco). De hecho muchos espectadores comparaban ambos formatos, aunque concluyen que las pruebas de El conquistador son más duras. El deportista combina a a la perfección sus compromisos profesionales con su familia, que es su pasión. Su hermano Julio y sus nietos protagonizan buena parte de sus imágenes en sus perfiles sociales, igual que sus hijos, Irati e Iker.

La primera está casada desde 2019 con el deportista Carlos Carmona, que este año tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional para dedicarse a su familia y sus negocios. Tienen dos hijos, un niño y una niña, que vuelven loco a su abuelo. Es frecuente que Patxi comparta imágenes con los pequeños a los que, no lo puede esconder, adora. “Mi quitapenas” ha escrito en alguna ocasión mientras sostiene a su nieta en brazos. Patxi tiene además otro hijo, Iker (a la izquierda en la imagen que precede estas líneas), que siguió sus pasos en el concurso en el que ahora él es capitán. Iker Salinas fue uno de los participantes en El conquistador del fin del mundo en 2021, donde obtuvo una legión de seguidores.