Julia Roberts revela el secreto de su eterna juventud y por qué estuvo a punto de rechazar su papel en 'Notting Hill'

Por mucho tiempo que pase, Julia Roberts sigue siendo a sus 56 años 'la novia de América' y conseguir arrebatarle este título parece misión imposible. La más grande de las actrices de cine de la década de 1990 no solo continúa conquistado la gran pantalla sino también las alfombras rojas.

Su característica sonrisa y su estilo atemporal, la han llevado a convertirse en todo un icono de belleza, aunque ella no se lo toma demasiado en serio y cuando le preguntan sobre cuál es su secreto para mantenerse joven ella contesta diciendo: "Encurtidos. Pongo mi cabeza en el frasco cada dos sábados durante 18 horas. Hace maravillas", señala la actriz en una entrevista para British Vogue. "El olor es horrible" añade.

Entrevistada por el guionista de Notting Hill, Richard Curtis, la actriz no solo revela el secreto de su eterna juventud, sino que también habla de las decisiones profesionales que ha tomado a lo largo de su carrera, de que es lo que nunca acepta en un guion y del motivo por el que estuvo a punto de rechazar uno de sus papeles más icónicos.

Secretos de belleza

Además de señalar que "unos buenos genes" tienen la culpa de su espléndida imagen, Julia achaca su aspecto a una “vida plena” y a las personas que conforman su vida, especialmente su marido, el director de fotografía Danny Moder, padre de sus tres hijos, y junto al que lleva casada veinte años. "Creo que mi esposo me ama y se preocupa por mí de una manera que me hace sentir profundamente, profundamente feliz. Y cada vez que ves a alguien feliz, no importa la edad que tenga" señala Julia.

Julia y Danny se conocieron en el set de The Mexican en 2000, donde ella actuaba junto a Brad Pitt y él trabajaba como cámara. Sin embargo, en ese momento Julia estaba saliendo con Benjamin Bratt, mientras que Danny estaba casado con la maquilladora Vera Steimberg. "Podía ver lo maravilloso que era, pero ambos estábamos en una relación en ese momento, así que sólo éramos amigos" declaraba la actriz durante una entrevista de 2003 con Oprah Winfrey. Pero la atracción que uno sentía por el otro era imparable por lo que ambos decidieron separarse de sus respectivas parejas para iniciar una vida juntos.

Se casaron en 2002 en una ceremonia secreta en el rancho de la actriz cerca de Taos, Nuevo México y desde entonces se han convertido en una de las parejas más estables de Hollywood. En 2004 dieron la bienvenida a los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 19 años, y tres años después a su hijo Henry, de 16 años. "Danny es realmente el capitán de nuestro barco" señalaba Julia el mes pasado durante su participación en el programa The Today Show. "Todo comienza con Danny Moder. Él es realmente nuestro ancla y nuestra persona" señalaba la novia de América.

No hace escenas de desnudos

Julia, quien fue una de las primeras actrices en ganar 20 millones por película, también ha hablado en esta entrevista de lo que nunca acepta en un guion y de cómo su lado feminista prevalece sobre cualquier papel que llega a sus manos, señalando su decisión de no hacer escenas de desnudos en las películas. "No critico las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una elección que supongo que tomo por mí misma", señala la protagonista de Pretty Woman. "En efecto, elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo".

El motivo por el que estuvo a punto de rechazar su papel en 'Notting Hill'

Pero desnudarse no fue el motivo por el que a punto estuvo de rechazar su papel de la estrella de cine Anna Scott en Notting Hill, sino más bien lo incomodo que le resultó interpretarla. "Honestamente, una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. ¡Me sentía tan incómoda!" admitía la actriz. "Estuve a punto de rechazar el papel porque ni siquiera sabía cómo interpretar a esa persona" añade.

Sin embargo, los problemas con su personaje no acababan ahí, pues a los contratiempos interpretativos se unían también los conflictos con el vestuario, pues no le terminaban de convencer los outfit elegidos, tanto que mando a uno de sus conductores a su casa para que le trajera su propia ropa y así poder interpretar la icónica escena en la que Anna regresa corriendo hacia William Thacker (Hugh Grant) y le dice "Yo soy solo una chica, parada en delante de un chico, pidiéndole que la ame". "Eran mis propias chanclas, mi linda falda de terciopelo azul, una camiseta y mi cárdigan", ha revelado la actriz.