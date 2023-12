Así imagina Julia Roberts el final de 'Pretty Woman', 'La boda de mi mejor amigo' y 'Novia a la fuga'

El pensamiento de Julia Roberts podría cambiar la historia del cine. La ganadora de un Oscar por Erin Brockovich ha dado a conocer cómo imagina ella el final de su historia de amor de cuento de hadas en Pretty Woman. La reina de la comedia romántica ha respondido a la pregunta de qué habría sucedido entre la mítica pareja formada por Vivian (Julia Roberts) y Edward (Richard Gere), de haber continuado su historia de amor.

Julia Roberts y Richard Gere en 'Pretty Woman'

Tal vez su respuesta haya decepcionado a sus millones de seguidores, porque no podría estar más lejos del imaginario de los amantes de esta comedia romántica de 1990. "Creo que [Edward] falleció pacíficamente mientras dormía debido a un ataque al corazón", respondió a la presentadora Gayle King, aunque precisó que lo hizo "sonriendo". En cuanto a su personaje de una atrevida e ingeniosa Vivian lo tiene muy claro. Ella, lejos de lamentarse, habría ocupado el lugar de Edward "y ahora dirige su negocio".

Julia Roberts en 'Mystic Pizza'

La protagonista de Ocean's Eleven continuó vaticinando el futuro de sus personajes mas célebres en el cine. Para Mystic Pizza, la película en la que da vida Daisy y en la que Adam Storke interpreta a su novio Charles, imaginó un final más feliz que el de Pretty Woman. "Esperemos que todavía estén juntos y tengan un montón de niños lindos", destacó.

Si en algo está de acuerdo es que la historia de la película La boda de mi mejor amigo terminó tal y como debería haberlo hecho. No puede estar más de acuerdo con el final, y ante preguntas como si tal vez el amor no correspondido de Julianne por Michael alguna vez se convertiría en real, respondió: "No, está casado y es fiel a su esposa. Y George y Julianne inician un programa de bricolaje "hágalo usted mismo" y se vuelven tremendamente famosos", bromeó, refiriéndose al compañero gay de su personaje, interpretado por Rupert Everett.



Julia Roberts en 'Novia a la fuga'

Roberts también hizo una pausa para reflexionar sobre Novia a la fuga de 1999, en la que Julia Roberts y Richard Gere vuelven a reunirse en el cine como protagonistas de una historia romántica. "Maggie, literalmente, cabalga hacia el atardecer con Richard Gere después de dejar a otros cuatro hombres en el altar". "¿Qué le pasa a ella?", quiso saber Gayle King. "Permanecen juntos" Y Julia aseguró que el personaje de Richard Gere, "no muere en esta". "Ellos van a permanecer juntos", respondió contundente ante las risas de los espectadores.



Julia Roberts y Hugh Grant en 'Notting Hill'

El destino final de su personaje en Notting Hill no deja de sorprender. Roberts imagina que la actriz mundialmente famosa ha dejado Hollywood muy atrás para cuidar de una gran prole de niños en Londres. "Ella está jubilada. Tiene seis hijos y ha mantenido sorprendentemente el tamaño de su cintura”, comentó con gracia. Su personaje de Anna también ha cambiado los glamurosos decorados cinematográficos por días tranquilos detrás del mostrador de una tienda. "[William] todavía dirige la librería y ahora hay un pequeño anexo de ropa al lado de la librería que dirige [Anna]", añadió Roberts.