Julia Roberts presume de piernas a sus 56 años con 'microshorts' y unos originales zapatos de Cenicienta Más de tres décadas después de darse a conocer, la actriz no ha parado de romper esquemas sobre la alfombra roja con sus atrevidos looks

Las fanáticas de la moda y el cine recordarán el momento exacto en el cual Julia Roberts rompió todas las normas de etiqueta femenina sobre la alfombra roja al aparecerse en los Globos de Oro de 1990 luciendo un rompedor conjunto de sastrería extragrande diseñado por Giorgio Armani al más puro estilo de Annie Hall. Fue tan icónico el posado, capturado momentos antes de que la actriz se hiciese con el premio a Mejor Actriz de Reparto por Magnolias de acero, que otro de sus personajes más adorados, Julianne Porter, vistió casi únicamente de traje gris en La boda de mi mejor amigo (1997). Décadas más tarde, a sus 56 años, continúa reinventándose con estilismos vanguardistas que acaparan todos los titulares, sobre todo si hablamos de ocasiones tan especiales como la premiere de su último largometraje.

El sensual look con el que Julia Roberts presume de piernas a los 56 años

Las imágenes de la intérprete en el estreno londinense de su nueva película, Dejar el mundo atrás (Netflix), han dado la vuelta al mundo en cuestión de horas gracias al atrevido look de pantalones (muy) cortos con el que ha querido presumir de sus tonificadas piernas. Hablamos de un tándem compuesto por dos piezas satinadas en tonalidad rosa pastel: una americana estructurada de doble botonadura y unos shorts microscópicos, inspiradas en los diseños noventeros del mítico Tom Ford.

El look pertenece a la colección Primavera/Verano 2024 de Gucci, que Ford lidero desde 1994 hasta 2004, y justamente se trata de un homenaje a los años más sensuales de la enseña italiana por parte de su recién apuntado director creativo, Sabato de Sarno, quien debutó en la marca con esta entrega el pasado mes de octubre. Debajo de la chaqueta, vemos que Julia ha llevado un top lencero de color negro con escote de encaje, queriendo enfatizar esta imagen hedonista.

226 diamantes para complementar sus zapatos 'lluvia de estrellas'

No sabe duda de que nuestros ojos se fijaron directamente en las estilizadas piernas de la actriz, pero los complementos escogidos no se quedan atrás y, en realidad, pueden llegar a ser incluso más impresionantes que el look en sí tras conocer todos los detalles de estas deslumbrantes piezas. Julia ha sumado al estilismo un golpe de brillo por medio de este collar de alta Joyería en oro blanco ético de 18 quilates engastado condiamantes talla corazón, pendientes de la colección Solitaire en oro blanco de 18 quilates engastados de diamantes y un anillo de la colección L’Heure Du Diamant de oro blanco ético de 18 quilates engastado con diamantes talla esmeralda. Todo lo firma la casa Chopard, para la cual ella ejerce de embajadora.

¿Y los zapatos? Seguramente te has dado cuenta de los originales salones que se ha calzado la protagonista de Pretty Woman, un último añadido de alto impacto para su lookazo de alfombra roja. Es la primera vez que este par, diseñado por Sabato de Sarno para la mencionada colección Primavera/Verano 2024 de Gucci, se luce más allá de la pasarela. Es una creación recubierta por flecos de cuentas transparentes que apenas rozan el suelo para no impedir la pisada.