Conoce a José Luis Vidal, el nuevo presentador de 'Cuatro al día': apasionado del reporterismo y amante de los animales

Loading the player...

Desde el pasado 29 de diciembre no hemos vuelto a ver en pantalla a Fernando Díaz de la Guardia porque tal y como él mismo explicó, ha sufrido un problema de salud que le ha obligado a causar baja en su puesto de trabajo: "Sufro parálisis facial". Tras las vacaciones de Navidad, Veronica Dulanto volvía a ponerse al frente del programa, pero esta vez junto al periodista José Luis Vidal, quien la acompañará en los próximos días en Cuatro al Día. Vidal estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid e hizo sus primeros pinitos televisivos en laSexta donde conoció a Claudia, el amor de su vida y con la que comparte su pasión por el deporte desde hace siete años . Posteriormente dio el salto a El Programa de Ana Rosa como reportero. Poco a poco fue creciendo profesionalmente llegando a presentar varios formatos en Telemadrid antes de volver a Mediaset. Pero eso no es todo, ¿quieres conocer todos los detalles del nuevo presentador de Cuatro al Día? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Fernando Díaz de la Guardia, presentador de 'Cuatro al día', sufre una parálisis facial y causa baja en su programa

Verónica Dulanto 'copia' a la reina Letizia con el look más buscado del momento