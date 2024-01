Victoria y David Beckham demuestran con este gesto que adoran a su nuera, Nicola Peltz

Loading the player...

Nicola Peltz celebra hoy su 29 cumpleaños, una fecha señalada que sin duda festejará junto a su marido, Brooklyn Beckham, y con todos los que la quieren. Entre ellos, su familia política. Mucho se ha hablado sobre la relación de Nicola con ellos, especialmente con Victoria Beckham. Sin embargo, ellas han demostrado en varias ocasiones que están muy unidas, y lo han vuelto a hacer. La diseñadora no ha dudado en felicitar públicamente a la modelo y actriz, rescatando algunas fotos y vídeos en los que aparecen juntas y dedicándole unas bonitas palabras. Y no ha sido la única, puesto que David ha hecho lo mismo, demostrando que Nicola es como una más en la familia. Dale al play y no te lo pierdas.

