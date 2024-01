La significativa reflexión de Sara Carbonero desde París con sus propósitos para este 2024

Sara Carbonero (39) ha comenzado el 2024 en la ciudad más romántica del mundo, París. Tras unas Navidades de lo más familiares en su pueblo natal, Corral de Almaguer (Toledo), la periodista ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a la capital gala. Desde allí, ha pedido varios deseos para los próximos 12 meses llenos de retos y aventuras que tiene por delante. “Que 2024 sea el año donde la búsqueda de sus frutos y nos encontremos por fin, que terminemos de conocernos a nosotros mismos, que el trabajo y el camino siempre son hacia dentro. Avancemos con lo aprendido y con los brazos abiertos por lo que vendrá”.

Los planes navideños de Sara Carbonero y sus hijos, a los que se suma otra gran celebración

Una breve escapada que ha tenido una banda sonora propia, Lost on You de la cantante estadounidense Laura Pergolizzi. Una melodía que despierta muchas emociones en la locutora de radio .”Hace semanas que no salgo del bucle con esta canción y lo cierto es que aunque tiene ya 9 años cada vez que la escucho me provoca algo nuevo y distinto. Rompe y abraza a la vez. Este año, hagamos un brindis (o dos, como dice la canción), por todas las cosas y veces que nos hemos perdido para dar lugar y espacio a otras mejores”.

Sin duda, la periodista se encuentra en un momento muy dulce a nivel personal tras superar una época complicada marcada por el cáncer de ovario al que hizo frente en 2019 y la separación de Iker Casillas en 2021. Dos experiencias que le han hecho valorar, todavía más, los pequeños momentos de felicidad al lado de aquellas personas que más quiere como el cantante Nacho Taboada, con quién mantiene una discreta relación desde principios de 2022, y sus niños Martín, que acaba de cumplir 10 años, y Lucas, de 7.

Loading the player...

La emotiva felicitación de Sara Carbonero a su hijo Martín recreando una foto antigua junto a él

Las imágenes que demuestran que Nacho Taboada no puede estar más enamorado de Sara Carbonero

En lo referido a lo laboral, Sara sigue al frente de la firma de ropa Slow Love, un proyecto empresarial en conjunto con su gran amiga y compañera de profesión Isabel Jiménez. Se trata de un negocio fashion con el que busca reinventar el concepto de moda con prendas relajadas y algo bohemias, pero, sobre todo, atemporales y de fabricación respetuosa con el planeta. Una representación perfecta de su filosofía de vida que la afianza en su faceta de referente de estilo, puesto que marca tendencia con cada uno de sus looks.

Precisamente, en la imagen con la que ha ilustrado su reflexión, Sara aparece con un estilismo muy favorecedor y apropiado para estos primeros días de enero de frío intenso compuesto por prendas de Slow Love. La comunicadora se ha refugiado de las bajas temperaturas con un cálido abrigo de borreguito en tonos beige que ha combinado con un vestido largo de punto estampado y unas botas camperas de serraje.

La preciosa y significativa carta de Sara Carbonero con agradecimiento a ‘alguien que siempre la mira bonito’