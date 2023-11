Los planes navideños de Sara Carbonero y sus hijos, a los que se suma otra gran celebración

Sara Carbonero no puede estar más feliz. A las puertas de celebrar sus cuatro décadas de vida el próximo mes de febrero, la presentadora, empresaria y orgullosa mamá atraviesa uno de los capítulos más dulces de su vida y está a punto de poner el broche a un 2023 inmejorable con unas Navidades que prometen ser mágicas junto a sus hijos, Martín y Lucas. Al reciente lanzamiento de la nueva colección de fiesta de la exitosa firma que comparte con Isabel Jiménez, Slow Love, se suma que su relación sentimental con Nacho Taboada va viento en popa. Un amor que ya no esconden y del que podrán disfrutar en estas fechas tan señaladas que la toledana exprime siempre en su pueblo, Corral de Almaguer, con su familia. Además, antes de que las vacaciones de sus niños concluyan, celebrará con ellos otro gran evento: el décimo cumpleaños de su primogénito, que soplará las velas el 3 de enero.

Las imágenes que demuestran que Nacho Taboada no puede estar más enamorado de Sara Carbonero

A falta de un mes para que los pequeños inicien el tradicional parón navideño y las fiestas den el pistoletazo de salida de forma oficial, Sara ha hablado de sus planes con ellos, con quienes tiene una maravillosa conexión, además de ser su absoluta prioridad. Con motivo de la lectura participativa de la Convención sobre los Derechos del Niño organizada por UNICEF España este lunes 20 de noviembre orientada a crear un mundo donde los sueños de los menores no tengan límites, así como a construir un mundo más justo para la infancia, la reconocida periodista ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su situación personal. Cercana, natural y volcada en esta iniciativa que le toca el corazón, pues tiene que ver con "los más vulnerables, nuestro tesoro más preciado, lo más sagrado y lo más puro", ha contestado a varias preguntas, con respuestas que evidencian el bonito momento que vive.

Buenos días, Sara. Hoy se celebra el Día Mundial de la Infancia y también el 34º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Cuéntanos un poquito, ¡no podías faltar!

Eso es. Pues un día muy importante, como bien dices, y como cada vez que UNICEF nos llama, yo como embajadora orgullosa estoy aquí, pues sí, porque creo que es más importante que nunca, como decía al final del discurso su director, Chema, en estos tiempos especialmente difíciles, alzar la voz todo lo que se pueda, aprovechar cualquier circunstancia para que a nadie se lo olvide, volver a reivindicar, volver a repetir las veces que sean necesarias, que la fragilidad de los niños y las niñas no debería tocarse, y pues eso, un día para hacer un llamamiento de nuevo.

Son muchos los millones y millones de niños en situación de vulnerabilidad en todo el mundo y tú, además, has podido comprobarlo de primera mano

Sí, viajé con UNICEF, claro, yo lo he podido ver, sobre terreno, cuando estuvimos en Senegal, por ejemplo, en varios centros de mamás que acababan de dar a luz, sobre todo llevamos un calendario de vacunación, vimos unas situaciones muy tristes porque eran niños que no tenían manera de sobrevivir, porque no tenían ni medicamentos, ni vacunas. Ahí nos dimos cuenta todos de que la ayuda de verdad, esta que tanto pedimos, es muy importante, que llega, que cambia vidas, que salva vidas, y sí, esos son viajes que te cambian, te cambian la vida, te cambian la mirada, y desde ese momento, que fue en el año 2017, todo lo que tenga que ver con la infancia, creo que es que además se lo debemos a los niños, tengamos hijos o no, es nuestro futuro, es nuestro tesoro, y les debemos esta ayuda que ellos tampoco pueden todavía gestionar.

Sobre todo, dejar claro que la ayuda llega y tú, como embajadora de UNICEF, ¿verdad?

Totalmente. La ayuda se transforma, por supuesto, en dinero, el dinero va para comprar kits de supermercados, supervivencia, alimentos, vuelvo a lo mismo, vacunas, medicinas, agua potable... Era tremendo lo que allí se vivió, son imágenes que nunca se olvidan. Además, luego ya no sólo con el tema de la pobreza infantil; también todo el tema de sus derechos, por supuesto, hay que velar por esos derechos, hay que pensar que da igual, deberíamos intentar que nazcas, en el lugar en el que nazcas, tienes derecho a una vida, a una defensa, a una educación, a la salud, a una casa digna, no sé, son cosas fundamentales, como te digo, porque los niños son muy frágiles y son los que más sufren, con todo.

No sé si cuando somos madres, quizá nos sensibilizamos más con el hecho del sufrimiento, de la situación que viven los niños, adolescentes, o debería ser algo general...

Yo por eso no especifico, ni me pongo por ser madre... A lo mejor, como soy madre, me preocupan directamente otros temas relacionados también con la infancia, ya que hoy es su día, es el día de todos los niños y las niñas, y está también bien hablar del bullying, está también bien hablar de las nuevas tecnologías que tanto daño pueden hacer en el cerebro del niño... Esto yo como madre me preocupa más, pero, tengas o no tengas hijos, creo que es un problema global, como te digo, de sufrimiento en todos los países, es un problema global, que seas o no seas padre, tienes que ocuparte y tienes que ayudar, ya sea económicamente, alzando la voz, denunciando, recordando, leyendo esto las veces que haga falta para que esos niños estén amparados y alguien se acuerde de ellos también, para que no se olviden, que es muy importante, y para eso no hace falta ser padre ni madre.

Has hablado precisamente del tema del bullying, que además has abanderado campañas en su contra y es otro de los graves problemas, que padecen tanto niños como adolescentes

Sí, claro, también, y fíjate, quizá los adolescentes más incluso. Yo todavía no he llegado a esa edad o no he tenido en casa ese problema, tampoco lo contaría si lo tuviera, pero creo que es algo que hay que ponérselo ahora como uno de los problemas graves a nivel de educación, de estar muy alerta en los colegios, muy alerta en casa, e identificar las líneas rojas muy rápido, ¿no? Yo se lo digo mucho a los peques, que no solamente es no ser el abusador, sino tampoco ser el cómplice. Sí, es un problema porque, antes nos podía ocurrir y ya lo era, pero ahora con todo el tema de la tecnología se puede hacer a un niño pasarlo muy, muy mal. No lo quiero decir aquí, pero sabemos de lo que hablamos, un niño puede perder la ilusión y las ganas por la vida y tener una distorsión entre los contenidos que ve en internet... Ahora ya con esto de la inteligencia artificial y los montajes, yo no sé dónde vamos a parar y esto pienso que algún día tiene que volver para atrás porque nos lo está poniendo muy complicado a los padres y a los propios niños, a esta generación tan de cristal.

Y tú, ¿cómo estás?

Yo muy bien, muchas gracias, muchas gracias.

Ahora, ¿en una etapa tranquila?

Estoy contenta. La marca va muy bien y estoy escribiendo y viendo cositas para volver poco a poco al periodismo de entrevista, que a mí me gustaba. Bueno, ya esto no lo sé, porque también me gusta mucho la radio y el formato pódcast... Voy a ir viendo, pero, como te digo, ahora mi mayor proyecto es mi familia y mi tranquilidad y estar aquí en estas causas que me llenan mucho el corazón.

¿Y las noches y el otoño con mucha calma, no?

Bueno, no siempre se puede, o sea, lo intento, pero ¿qué te voy a decir? A veces, como todas, me pongo nerviosa, a veces me veo desbordada y por eso digo que todas las mujeres que son capaces de conciliar hoy en día con familias, trabajos y sueños son super heroínas, porque es difícil. Como te digo, no es estar un ratito en casa y... No, es que hay que estar muy encima de la educación emocional de nuestros hijos en este mundo, en esta época que les ha tocado vivir. Soy una madre muy chapa, pero hay que hablarles... Porque si no les hablas y no les escuchas, ¿cómo te van a contar? Lo hablaba en el proyecto del bullying: si no me siento en el coche con ellos y me busco mi rinconcito para que me... No me voy a enterar, y yo me quiero enterar de lo que pasa.

También es ganarte su confianza, ¿no?

Sí. Creo que son unos años muy importantes para estar alerta, que aun así todo se te puede ir.

Pero dejándoles claro que tú eres la mamá... ¿O tú eres de las que piensan que es mejor ser amiga?

Bueno, es que con esto tendría para darte aquí diferentes teorías. A mí lo que me gusta o me sirve y me funciona, también por el carácter de mis hijos, es hablarles mucho, más que prohibir radicales como 'existe esto, pero pasa esto y esto' y así ganarme su confianza. Pero no, amiga tampoco, soy su mamá.

Y, ¿planes para Navidad? Están a la vuelta de las esquina

Bueno, bien. Como todos los años, familia y eso. Están a la vuelta de las esquina, sí, están ya aquí.

Con Nacho, ¿qué tal?

Bueno, yo estoy genial, todo está muy bien.

Tu 40º cumpleaños también está a la vuelta de las esquina. ¿Cómo lo afrontas?

Sí. Todavía no hay nada organizado, pero ojalá se pueda, que hay que celebrar todo, celebrar todo lo celebrable.

Los 40 son una edad maravillosa, ¿no te parece?

También. Eso te lo diré, pero yo creo que sí. Llegamos más sabias y bien. Y con todo esto por delante, que es muy importante, de verdad.

