La Navidad más feliz de Sara Carbonero: en su pueblo, rodeada de amor y con un regalo muy especial de Papá Noel

Por muchas vueltas que de la vida, hay cosas que nunca cambian y un año más Sara Carbonero ha elegido su lugar preferido en el mundo para pasar la Navidad. La periodista está disfrutando de estas fiestas en Corral de Almaguer, su pueblo de Toledo, donde se ha reencontrado con todos sus seres queridos. Además, ha tenido la suerte de recibir un bonito detalle de parte de Papá Noel. "Le pedí un libro que se saliera de la línea de los últimos que estaba leyendo. Necesitaba una historia de esas que enganchan desde la primera página y que no puedes soltar. Un thriller psicológico lleno de incógnitas por resolver. Lo que no esperaba era encontrarme con un una novela absolutamente adictiva. Dos días me ha durado Maldito hamor, así, con h", publicó tras devorar la nueva novela de la periodista Cruz Sánchez de Lara, esposa de Pedro J. Ramírez.

Pero el mejor regalo ha sido poder celebrar la Nochebuena con sus dos hijos, Martín y Lucas, de nueve y siete años, que están como locos con su tía Irene y su primo. Solo hay que ver esta foto para comprobarlo. En ella aparece Irene dando un beso a Martín mientras Lucas hace cosquillas a su primo. Una preciosa escena en la que también aparece la mascota de la familia y que Sara capturó con su cámara y compartió con todos sus seguidores.

Tras unos años marcados por la enfermedad y su separación de Iker Casillas, la periodista está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. Enamorada de Nacho Taboada, intenta dar valor a lo verdaderamente importante, esas pequeñas cosas del día día que le sacan una sonrisa, como ver felices a los suyos o contemplar la iluminación navideña de su pueblo.

Para Sara, volver a su pueblo en Navidad es regresar a su infancia. "Afortunada por tener siempre un sitio al que volver en estas fechas donde sentirme niña otra vez. Mi Navidad huele a leña, suena a villancicos en la plaza, sabe a patatas asadas en una hoguera y va de compartir todo el tiempo posible con todas las personas a las que quiero”, dijo hace unos años. "Claro que ninguna Navidad es igual a la anterior, hablar de estas fechas es hablar de melancolía. Es en esos momentos cuando debemos darnos cuenta de que hay recuerdos, sensaciones, instantes y personas que son eternas y que siempre formarán parte de nosotros ayudándonos a que nunca muera el niño que todos llevamos dentro", añadió. De hecho, al llegar a Corral de Almaguer se encontró con esta preciosa felicitación. "Felices fiestas desde 1984. La Navidad es el día que une todos los tiempos. Salud y mucho amor", publicó.

Y aunque su espírutu siga siendo el de una niña, lo cierto es que Sara está a punto de cambiar de década. "Al año que viene cumplo 40 y mi propósito es exprimir cada día. Salud, mucho amor, pero disfrutar, no esperar a una ocasión especial, valorar todo como un regalo, que es lo que es. Queda todo muy cursi, pero bueno, mucha salud para mi familia y para los míos", declaró el pasado mes de noviembre en la presentación de la nueva colección de Slow Love, su firma de ropa y complementos.