Los personajes de 'Secretos de familia' que no estarán en la tercera temporada, a punto de estrenarse en España

Si hay una serie turca que no deja de sorprendernos y nos mantiene siempre en vilo con sus tramas y sus giros de guion, esa es Secretos de familia. La ficción está de lo más interesante. El último capítulo de la segunda temporada acababa en lo más alto, dejando a los espectadores intrigadísimos sin saber qué es lo que ha ocurrido realmente con Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu), si está vivo o si su presencia era fruto de las alucinaciones de Ceylin (Pinar Deniz) superada por la trágica pérdida de su marido.

Este domingo, despejaremos la incóginta con el estreno en España de la tercera entrega de esta exitosa producción otomana de Antena 3. No sabemos todavía si seguiremos contando con la presencia del fiscal Kaya, pero sí conocemos otros personajes que no estarán presentes en los nuevos capítulos, que llegarán con un salto temporal de cinco años.

Derya Íhdal, papel inteprretado por Şükran Ovalı, se incorporaba a la serie la pasada temporada se presentó como una mujer seria, justa y disciplinada en su trabajo pero que, episodio a episodio, nos ha ido mostrado su lado más sensible y humano. Aunque su relación con Pars no comenzó con muy buen pie, poco a poco, se fueron acercando hasta protagonizar una preciosa historia de amor que iba a acabar en boda. La pareja se había comprometido, pero el destino no les tenía deparado un final feliz y el fiscal jefe es cruelmente asesinado.

La fiscal tuvo que enterrar al hombre que amaba, algo que ya había vivido anteriormente tras el crimen que acabo con la vida de su marido un tiempo atrás. Desde el fallecimiento de Pars, Derya no ha vuelto a ser la misma y ha tenido que buscar fuerzas donde no las tenía para salir adelante. En el momento de la muerte de su pareja, la bella fiscal no sabía si continuar con su embarazo pero, tras el trágico suceso, el bebé se convertirá en el motor que le hará seguir luchando.

Y es precisamente la niña que está en camino el motivo por el que Derya, muy triste por la inmensa pérdida que ha sufrido, va a abandonar Estambul y a sus amigos. La bella fiscal ha decidido marcharse a vivir a su ciudad natal junto a su familia para criar allí a la pequeña con la ayuda de los suyos y alejada del ajetreo de la gran urbe. Seguro que todos van a echarla mucho menos porque se ha convertido en un pilar fundamental para los protagonistas.

Otro querido personaje que nos dice adiós es Tolga (Emir Özden), el simpático ayudante de Ceylin. Aunque de primeras parecía que había algo en él que nos hacía desconfiar, finalmente descubríamos que quien estaba detrás de sus sospechosos movimientos era Ilgaz y que todo lo hacía por el bien de su esposa. Capítulo a capítulo, el joven se convertía en la sombra de la abogada y aprendía junto a la letrada todas las artes y secretos de la profesión.

Pero su relación ha ido más allá de lo laboral. Fuera del despecho, el chico se integraba a la perfección en la vida familiar de los Kaya-Erguvan y de todo su entorno, y pasaba a ser un miembro más del clan, estando a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos que han atravesado. No podemos asegurar que sea una despedida definitiva, aunque en los primeros episodios no veremos a Tolga en los pasillos de la fiscalia de Estambul, es posible que en algún momento regrese o que lo veamos ejerciendo en algún caso como abogado en solitario, poniendo en práctica todo lo que ha aprendido.

Otro que no estará será a Haluk (Kenan Bal), el abuelo de Burak que se obsesiona con Ilgaz tras la muerte de su nieto. En esta segunda temporada, el poderoso hombre de negocios ha sido condenado a terminar sus días en la cárcel por un crimen que no cometió, pero al descubrirse que el empresario fue el cabecilla del asesinato del fiscal Kaya no hizo más que agravar su condena y no volverá a ver la luz fuera de prisión.

El fiscal jefe adjunto,Turgut Ali (Yurdaer Okur), y el malvado Ömer (Doğaç Yıldız) también recibieron su merecido y fueron detenidos por haber participado en el complot contra el marido de Ceylin.

Es posible que el se hacía pasar por hijo de Yekta y Haluk puedan aparecer en algún momento puntual, en caso de que alguno de los protagonistas entre en prisión. Pero al que no volveremos a ver con total seguridad es a Turgut Ali, quien, al ser arrestado por el asesinato de Ilgaz, no puede soportar la humillación y la vergüenza por el acto que ha cometido y se pega un tiro con una pistola que roba a uno de los agentes que proceden a su detención.

Por el momento, Rafet (Muttalip Müjdeci), el peculiar inspector de policía con unos métodos de trabajo y unas alianzas bastante cuestionables, tampoco estará ocupando su puesto al frente de la comisaría tras ser cesado de su puesto al ser denunciado por Eren por las irregularidades que ha cometido en el desempeño de su cargo. Otra a la que decimos adiós es a Ayten (Elif Melda Yilmaz), la vecina de los Kaya, que se había infiltrado en el despacho de Yekta (Uğur Polat) para ayudar a Ceylin y Merdan (Cezmi Baskın) en sus averiguaciones.

Unos salen y otros llegan a Yargi, nombre con el que se conoce a la exitosa ficción en su país de origen. Se avecinan muchos cambios, aunque hay algo que permanece invariable: las ganas de ver todo lo que nos deparan las nuevas tramas de la serie y qué será del futuro de sus protagonistas en los nuevos capítulos.