Cristina Pedroche responde así a los comentarios sobre su look en las Campanadas

De nuevo volvió a impactar y sorprender. Cristina Pedroche se convirtió una vez más en el fenómeno de las campanadas de fin de año. La presentadora acaparó un año más la audiencia en una retransmisión en la que su vestido y su mensaje fueron seguidos por miles de espectadores. Horas después el modelo escogido seguía en el centro del debate, con acusaciones de plagio incluidas (se destacó el parecido del traje con otro que llevó hace meses Beky G en una sesión de fotos), mensajes a los que la presentadora, siempre lo hace así, no ha respondido. Sí que ha regresado sin embargo a sus perfiles sociales refiriéndose de alguna manera a los comentarios que siempre genera su aparición en esta última noche del año.

"Importancia a lo importante" ha escrito rescatando el fragmento en el que habló de la relevancia de cuidar el medio ambiente y especialmente el agua. De la mano de Greenpeace visibilizó la realidad del agua en España simbolizada en el vestido sostenible que integraba vida propia entre sus tejidos a través del agua y las plantas. Como explicó Josie a ¡HOLA!, para él este es "un momento muy especial en el que poder ofrecer un mensaje" y, en este caso, le planteó a Cristina "realizar un vestido que girase en torno a la vida, ya que este 2023 ella ha dado vida a un bebé maravilloso".

La retransmisión de las campanadas dejó, además de su vestido, una curiosa anécdota que ha sido también muy comentada. Cristina comenzó la noche con un collar a modo de tiara que, una vez finalizadas las campanadas, desapareció de su cabeza. Ella, asombrada, se preguntaba qué había ocurrido con la joya, pues no la encontraba por ninguna parte. Los espectadores notaron en este sentido el desconcierto de Alberto Chicote, su compañero en el programa, que tampoco dio explicación acerca de lo sucedido.

El collar desaparecido

No tardó mucho en resolverse sin embargo el misterio, pues apenas unos minutos después se emitió uno de los primeros anuncios publicitarios del 2024. Este despejó la incógnita pues aparecía Pedro Alonso, protagonista de la aclamada serie Berlín, que rescata la vida del ladrón de La casa de papel. En dicha publicidad se podía ver cómo el ladrón de guante blanco se colaba en la Puerta del Sol para llevarse el collar de Cristina, un guiño a una de las tramas que más se están viendo en esta temporada televisiva en Netflix.

"Otros años en las campanadas, con las fotos, el discurso, el vestido, el maquillaje… lo tenía pensado y todo lo decidía yo. El guion, los vídeos, la realización, todo. Todo pasaba por mí. Y este año estoy un poco más relajada, no en el sentido de que me dé igual, sino relajada porque tengo un equipo maravilloso, me fío de ellos y voy a dejar también que me asesoren", contaba la presentadora en ¡HOLA! antes de despedir el año. Cristina comentó además cómo vive la maternidad de su hija Laia, su primer bebé con David Muñoz, y cómo afronta ahora las críticas. "Mi corazón y mi armadura ahora no son tan fuertes como antes, no son tan duros. La armadura es más permeable, algunas cosas la atraviesan y me duele. Me duele y por eso no enseño a la niña y por eso la protejo de todo el odio y todo el dolor que siento cuando leo ciertas cosas" apuntó.