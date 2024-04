Josie, estilista de Cristina Pedroche, nos desvela los secretos de su impactante look de Nochevieja

Es ya una tradición que, cada 31 de diciembre, se genere una gran expectación y debate en torno al look de Cristina Pedroche para dar las Campanadas. Por décimo año consecutivo, la presentadora se ha superado a sí misma este 2023 y ha vuelto a impactar con un estilismo que, más allá de si gusta o no a nivel estético, cuenta con un importante mensaje tras él. Cristina y Josie -quien lleva nueve años encargándose de la dirección creativa de este conjunto-, buscan aprovechar el altavoz que se les brinda cada Nochevieja y, desde la Puerta del Sol, la madrileña despide el año con un discurso que, en esta ocasión, busca visibilizar la importancia de actuar para cambiar las políticas de gestión del agua, un elemento cada vez más escaso y esencial para la vida de todas, pero, sobre todo, para la de las futuras generaciones.

Para ello, se ha unido a Greenpeace con el objetivo de ofrecer un mensaje de esperanza y el deseo de "hacer del 2024 un punto de inflexión" en este asunto. Hablamos con Josie para conocer de primera mano esta colaboración tan especial, los desafíos técnicos de este diseño, su proceso creativo paso a paso, la responsabilidad que supone formar parte de un momento tan icónico y lo que opina de los haters.

VER GALERÍA

Un año más, estamos a las puertas de Nochevieja hablando contigo acerca del que ya es uno de los clásicos de la Navidad: el vestido de Cristina Pedroche. ¿Cómo afrontas ser parte de algo tan icónico?

Pues de una forma muy natural, porque cuando yo empecé en esto, en España las Campanadas eran de TVE. Pero, poco a poco, desde el primer día en que Cristina se sumó a Antena 3, ha ido marcando récord a récord hasta el año en el que homenajeamos a Manuel Piña que, por primera vez, consiguió superar a TVE, así como el año pasado, y ojalá lo haga este.

Sin embargo, más allá de récords y audiencias, para mí es un momento muy especial en el que poder ofrecer un mensaje y a su vez descubrir o poner sobre un foco mediático enorme a talentos de la moda nacional, lo cual para mí es un orgullo año a año y me motiva muchísimo.

¿Creías que Cristina y tú llegaríais a dar las Campanadas por décimo año consecutivo nada menos?

La verdad es que no, es imposible planificar de aquí a 10 años vista, nunca sabes lo que va a pasar en una década. De hecho, mi primer año junto a Cristina me comentó que iba a hacer las Campanadas de Antena 3 con súper poca antelación, aquel octubre de 2014 en el que acepté su petición y me puse a trabajar incansablemente en el icónico look que, a modo de reconciliación con el mundo nupcial de la mano de Pronovias, llevó Cristina esa noche. Así empezó todo, con ese boom que se tradujo en un quemazón de teléfono y que, por suerte, desde ese año, se ha ido repitiendo en las siguientes 8 ocasiones en las que hemos colaborado juntos.

Pero nunca pensamos que se convertiría en este momento tan icónico como lo es a día de hoy, cuando haces ese primer vestido no piensas que esto se vaya a convertir en una especie de tradición navideña más, ni que Cristina iba a estar 10 años dando las Campanadas. Fue algo que empecé dando lo mejor de mí para que pudiese salir lo mejor posible aquel 2014 y es el patrón que he repetido año a año, creando conceptos, ideas y colaboraciones con talentos de la moda nacional increíbles que me he ido encontrando año a año y a los que agradezco profundamente ya que han colaborado en crear un archivo de imágenes para las culturas de masa de este país que se llama las Pedroche Campanadas.

- Ze García, el diseñador de Ana Mena y Laura Escanes en las Campanadas: 'Me volvería loco vestir a Leonor y doña Letizia'

VER GALERÍA

¿Aumenta cada año la presión con respecto al look y al mensaje que este transmite o lo seguís viendo como algo divertido y ligero?

No creo que aumente la presión. Yo lo vivo como algo ligero que, además, me permite cada año, a través de cada idea y cada look, reflejar mis vivencias y las de Cristina a través de una de mis pasiones, la moda. Este año planteé a Cristina realizar un vestido que girase en torno a la vida, ya que este 2023 ella ha dado vida a un bebé maravilloso y yo, al cambiar de vida y mudarme a Villa Josie en La Mancha húmeda y retomar el contacto con sus aguas y redescubrir la importancia de estas, sobre todo tras observar cómo esta se encontraba contaminada en algunas zonas, me impactó e inspiró para crear una alegoría de la vida viendo el agua como un elemento fundamental para ella.

Así, surgió además como una oportunidad de oro para poder colaborar con la mejor del mundo en este campo, Paula Ulargui, que desde hace años lleva a cabo una investigación basada en el regado de semillas dentro de tejidos que dan vida y enraízan creando arte textil. Una idea a la que se ha unido también Greenpeace para juntos poder trabajar en hacer de esta idea una realidad, lo que para mí ha sido un lujo y un sueño, poder contar con ambos, porque poder tener el primer estilismo para las Pedroche Campanadas haciendo una llamada al cuidado del agua, que es un elemento fundamental para la vida.

Siempre buscáis que el look sea más que algo estético, que tenga un mensaje. Esta vez, gira en torno a la escasez del agua y "la necesidad de un cambio en las políticas de su gestión". ¿Por qué elegís esta causa? ¿A quién se le ocurre la idea?

Como te he contado, tuve una terrible experiencia al descubrir agua contaminada de gasóleo y, al ver esa textura y esa tristeza al pensar que bajo nuestros pies puede haber un agua en ese estado, pensé que una alegoría del agua limpia es una alegoría del agua misma. Así, empecé a desarrollar este concepto y el diseño junto a Paula Ulargui, creamos un mapa de ideas que luego presentamos a Cristina que, desde el principio apoyó ya que se vió súper reflejada en esta alegoría de la vida y del agua limpia y, exactamente igual hicimos con Greenpeace que, al descubrir la idea le encantó y se quiso unir.

Al final, lo que Cristina ha conseguido junto a Antena 3 ha sido crear este foco mediático sin precedentes, en el que no podemos dejar pasar la oportunidad de dar mensajes y pedir deseos que, aunque como el año pasado quizá no se cumplan (ya que pedimos paz y nos encontramos en una situación opuesta), por lo menos aprovechamos para lanzar un mensaje cargado de buena voluntad para toda la humanidad que, ojalá, en esta ocasión sirva para que solamente la gente, al hacer uso del agua, sepa la suerte que tienen de poder contar en su día a día y disfrute, con un elemento como el agua que es fundamental para nuestra vida.

- Laura Escanes debuta en las Campanadas con un vestido brillante de tul y abrigo XL

VER GALERÍA

¿Cuándo empezáis a idear este estilismo?

Esta idea la tuve más o menos este pasado mes de abril y la he ido desarrollando entre abril y junio que es cuando se la presento siempre a Cristina y antes de las vacaciones vemos el estilismo para ese año. Una vez tuve el OK de Cristina, me puse manos a la obra para terminar de ajustar el concepto y es en los meses de septiembre, octubre, noviembre y principios de diciembre cuando, junto con Paula Ulargui, hemos conseguido transformar la idea en el diseño final que, al tratarse de un vestido hecho ad hoc para una ocasión específica, se ha ido transformando y desarrollando para resultar en un estilismo que cuenta con esa magia que hace de estos vestidos algo tan potente y único y que pertenecen únicamente a Cristina.

Al final, para mí, esta exclusividad ha sido algo fundamental en el proceso de creación, así como apostar por diseñadores y diseños con el sello Made in Spain, ya que es un momento muy español, ese de tomarse las uvas en casa mientras de fondo se observa la icónica Puerta del Sol, y poner el foco tanto en una causa social como la que este año promovemos de la mano de Greenpeace como en un talento de la moda nacional como Paula Ulargui y el resto de talentos que han colaborado en anteriores Campanadas, convirtiéndose en una de las plataformas más importantes de apoyo al diseño de moda nacional, ya que es un foco mediático para un talento como en este año lo es Paula que verdaderamente se merecen ese reconocimiento.

¿Por qué os decantáis por Paula Ulargui? ¿Barajaste otros diseñadores?

En ningún momento barajé a ningún otro diseñador. Cuando supe que quería crear un estilismo del que emergiesen plantas vivas, se regase con agua y conformase esa alegoría de la vida y del agua limpia, siempre supe que quería contar con Paula ya que, desde que descubrí su trabajo a través de colaboraciones con diferentes marcas de moda, la tuve fichada y, es lo bonito de las Pedroche Campanadas que, de una forma u otra te van guiando y cruzó a Paula en mi camino, lo cual ha sido para mí un verdadero lujo pues es experta absoluta en el campo del arte textil vinculado al cultivo en España. El suyo es un proyecto personal y creativo “Studio Paula Ulargui” en el que los diseños y materiales siguen un mismo discurso: el de concienciar sobre el valor de reconectarnos con la naturaleza. Una conexión física y directa que haga indudable la urgencia climática y la necesidad de re-pensar nuestro modelo de consumo e impacto como sociedad. Un cambio que sin duda solo sucederá de la mano de todos: marcas, consumidores y artistas como ella.

- Ana Mena, pura sensualidad en las Campanadas con un look de encaje y aberturas extremas

VER GALERÍA

Es la primera vez que alguien lleva en un evento de este calibre un vestido "vivo", ¿cómo ha sido este desafío a nivel técnico? ¿Qué ha sido lo más complicado?

Como decía, este año hemos podido contar para llevar a cabo la confección del vestido con la mejor del mundo en esto, Paula Ulargui, que merece este y todos los focos mediáticos y toda la atención de la prensa de moda como vosotros: Paula Ulargui. Ella lleva investigando el arte textil vinculado a las plantas desde la universidad y, contando con ella sabía que la buena cosecha estaba asegurada y por eso ha sido tan sencillo el proceso este año: tomando como base una lana 100% reciclada industrial (un tejido que reúne las características necesarias para que las plantas enraícen dentro del tejido, reteniendo la humedad, pero sin ahogar la raíz) plantó amaranto rojo para tener ese contenido rojizo en la mayor parte del abrigo y, por primera vez, también capuchinas. Esta plantación responde a su último desarrollo en el que ha estado trabajando e investigando. Estas plantas verdes de tallo largo y hoja circular son mucho más delicadas de plantar y es la primera vez que se ven en un traje suyo.

El año pasado definiste a Cristina como un ‘globo de paz’. ¿Cómo bautizas el look de este año y cómo lo describirías en tus propias palabras?

Este año yo veo a Cristina en este vestido como una catarata purificadora, un torrente de agua viva. Este diseño me traslada a las palabras de Teresa de Jesús, recogidas en "Camino de perfección": "El agua tiene tres propiedades…enfría…limpia… y apaga la sed. Si no hubiese agua para lavar, ¿Qué sería del mundo? Si nos falta nos mata, y si nos sobra nos acaba la vida… ¡Quién se viese tan engolfada en esta agua viva, que se le acabase la vida!". Estas palabras reflejan perfectamente mi visión ya que desde que las escribiese han pasado varios siglos y este hecho no ha cambiado pero las aguas del mundo sí y su calidad o cantidad están en peligro y, sin agua no hay vida…

VER GALERÍA

Bodypainting, esculturas, naturaleza, impresión 3D… ¿Cómo vais a superaros a vosotros mismos?

No creo que tenga que superarme. Yo simplemente tomo el pulso de la moda, de la vida y las vivencias, comparto esas ideas con Cristina, siempre muy receptiva y que nunca me ha dicho que no a nada en estos 9 años. Estoy súper orgulloso de ella porque ha sido la más valiente y, si esto terminase aquí, yo estaría súper satisfecho porque hemos aportado algo increíble que, además, ha ido in crescendo. Este proyecto no lo cojo con afán de superación, sino como una oportunidad de poder hacer cosas distintas y que todavía no he hecho y que, algunas, de hecho, todavía no están en el tintero. Para mí, al final es poder continuar contando historias.

¿Sentís miedo a que se ‘deshinche’ la burbuja del fenómeno Pedroche y dejen de interesar su look y su mensaje?

¡Por supuesto que no! Todo tiene un principio y un final, no he venido a la moda, a la vida, ni a la televisión para jubilarme, no somos funcionarios (con todo el respeto al gremio), al final soy un ser creativo y como yo, todos los seres creativos creamos burbujas que con los años se deshinchan con la intención de que lleguen otros que nos superen o a los que nos inviten para seguir entreteniendo a través de nuestras ideas y creaciones, dando fantasía al mundo que es nuestro cometido.

VER GALERÍA

Siempre nos dices que tienes asumido que no se puede gustar a todo el mundo. ¿Sigues creyendo que la mejor medicina contra los haters es el silencio?

Para mí, como digo siempre, la mejor medicina es seguir tu camino y hacer las cosas a través de la verdad. Las Pedroche Campanadas siempre han estado cargadas de verdades y de vivencias, año tras año, de gente que ha aparecido, talentos que han emergido que merecían este foco mediático. Al final no hay nada forzado, es una propuesta siempre muy orgánica que habla de las vivencias cada año y que refleja una parte de lo que ha pasado ese año en nuestras vidas.

Echando la vista atrás y repasando todos los looks que has creado con Cristina, ¿podrías destacar un favorito o uno al que tengas un recuerdo especial?

No creo que tenga ningún favorito. Sí que recuerdo con mucho cariño el look de las Campanadas de 2020, fue un look creado a través de un proceso muy intenso de escultura y pintura con Jacinto en su estudio, creando un cuerpo metálico que dio muchos problemas a la hora de cerrarse y organizar… Pero que luego es un look que he visto referenciado y reproducido en multitud de colecciones fuera de España y que me hace especialmente feliz ya que, cuando la gente veía estas reproducciones nos etiquetaban y hacían partícipes. Se trata de un estilismo que me hace sentir especialmente orgulloso porque siempre pienso que las ideas que hemos presentado muchas veces han sido visionarias y confío plenamente en que el diseño de Paula Ulargui, volverá a serlo este año. Es increíble poder contar con una capa viva de la que emerge la vida y un vestido que emula esas cataratas de agua que, al entrar en contacto con el agua misma se deshace sin contaminarla. Por eso, si me tuviese que quedar con alguno, probablemente sería el de este año, ya que creo que si esto terminase aquí, sería un cierre fabuloso.