El vídeo de Cristina Pedroche corriendo sin ropa por Madrid, ¿encuentras todos los guiños a su familia? La presentadora ha revelado que la grabación no fue nada fácil: 'No he pasado más frío en mi vida'

"Diez años atrás nunca me hubiera imaginado esto, y aquí estamos una vez más. Ya no queda nada. Este domingo 31 de diciembre os espero a todos desde la Puerta del Sol". Con estas palabras ha expresado Cristina Pedroche a sus seguidores la ilusión que le hace estar al frente de las campanadas, algo que es ya para ella una tradición que repetirá esta Nochevieja por décima vez. Para calentar motores, la presentadora ha compartido un vídeo en el que aparece sin ropa ni zapatos corriendo por la carretera y las calles de Madrid, ante la mirada atónita de los viandantes, esquivando coches a toda prisa, hasta llegar a la Puerta del Sol, donde hace una curiosa reflexión sobre el famoso reloj de la plaza madrileña. La grabación no fue nada fácil, como ella misma ha contado en Zapeando: "No he pasado más frío en mi vida", ha reconocido, añadiendo: "El asfalto es muy frío". La gente, incluso, paraba, preocupada, por su le ocurría algo. El vídeo incluye pistas sobre lo que veremos el 31 de diciembre, además de guiños a su padre, a su marido, David Muñoz (quienes, de hecho, aparece en las imágenes), y a su hija Laia. ¿Puedes encontrarlos? Dale al play y no te lo pierdas.

