Sorpresa: ¡Demi Lovato se ha comprometido!

El 2023 no podría terminar mejor para Demi Lovato. La actriz y cantante estadounidense, de 31 años, ha querido compartir con sus fans una noticia que no la puede hacer más feliz y es que... ¡se casa! Demi ha aceptado la proposición de matrimonio que le ha hecho su novio, el artista Jordan 'Jutes' Lutes, así que en los próximos meses la veremos vestida de blanco. "Todavía sigo sin palabras... Fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que vaya a casarme con el amor de mi vida @jutesmusic", ha escrito emocionada en sus redes.

- ¿Retoque o maquillaje? El gran cambio de Demi Lovato, a debate

La intérprete de Échame la culpa y Cool for the summer ha mostrado varias imágenes de la pedida de mano y, además, ha enseñado orgullosa su espectacular anillo de compromiso. "Cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad. Por el resto de nuestras vidas. Te amo", ha dicho.

Por su parte, Jutes ha publicado las mismas fotos junto al mensaje: "Ayer le pedí matrimonio a mi mejor amiga y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. Me siento el hombre más afortunado del mundo en este momento. Estoy tan enamorado de ti...". "Sí, sí, sí, ¡un billón de veces, sí! ¡Te quiero muchísimo!", le ha respondido su prometida.

- Demi Lovato presenta a su nuevo novio

La pareja ha decidido dar este paso tan importante en relación tras más de un año juntos. Fue precisamente la música la 'culpable' de que Demi y Jordan se conocieran. En enero de 2022 trabajaron juntos en el disco 'Holy Fvck' de Lovato y coescribieron la canción Substance, además de Happy Ending y City of Los Angeles.

"Primero nos hicimos amigos. Fuimos amigos durante varios meses y luego ya decidimos empezar a salir", contó la cantante a principios de este año. Hace unos días acudió al programa de televisión The Jennifer Hudson Show y habló maravillas de su novio. "Trabajamos muy bien juntos y, además, estamos superenamorados, así que estoy muy feliz con él", declaró la artista, asegurando que: "Es increíble encontrar a alguien con quien simplemente ríes y ríes y con quien puedes hacer música. Es tan especial...".

- Demi Lovato cambia de look para disimular las secuelas de un accidente doméstico

Desde que se hizo público su romance, la pareja ha acudido a diferentes actos en los que ha presumido de amor y, además, siempre aprovechan cualquier ocasión para gritar su amor a los cuatro vientos. El pasado mes de marzo, con motivo del cumpleaños de su novio, Demi quiso mandarle un mensaje muy especial llamándole "dulce ángel". La que fuera protagonista de Camp Rock abrió su corazón para declararse a Jutes, confesando que: "He esperado toda mi vida para encontrarte. Eres un sueño hecho realidad".

Por su parte, el artista independiente también se puso romántico en el cumpleaños de Lovato en agosto. Jutes compartió algunas de sus fotos favoritas de su álbum personal y vídeos en los que se les veía felices y muy enamorados. "Feliz cumpleaños a mi mejor amiga. Eres la persona más hermosa y talentosa que jamás he conocido. Pero lo más importante es que eres rara y me haces llorar de risa. No sabía que existía la persona perfecta hasta que te conocí. Y ahora que lo he hecho, voy a pasar el resto de mi vida protegiéndote y haciendo todo lo que pueda para arrancarte una sonrisa".