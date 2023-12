Javier Tudela, hijo de Makoke, se convierte en padre por segunda vez y comparte las primeras fotos de la niña

Makoke está viviendo uno de los momentos más felices de su vida por segunda vez. Su hijo, Javier Tudela, y su novia, Marina Romero, dieron la bienvenida el pasado 15 de diciembre a su segundo bebé, una niña llamada Bianca Tudela Romero, que se convertirá en la hermana pequeña de Javier Jr., quien nació el 15 de junio de 2021. La colaboradora siempre ha dejado claro que está encantada con su faceta de abuela y que intenta aprovechar al máximo el tiempo posible para disfrutar de su familia. Fue el propio influencer el que anunció esta noticia tan emotiva en su perfil público.

“Bianca Tudela Romero. 15/12/2023. Ya está nuestra pequeña con nosotros, no podemos estar más felices del momento que estamos viviendo, os iremos contando poco a poco todo”, escribía Javier Tudela, aún con la emoción en el cuerpo. El hijo de Makoke quiso compartir muy orgulloso, con sus más de 120.000 seguidores, unas instantáneas que reflejan la felicidad que la pareja tiene por este momento. En ellas se puede observar a la pequeña junto a sus padres durante los primeros minutos de vida. Tanto Javier como Marina ya pueden estar tranquilos, debido a que todo ha salido a la perfección; muestra de ello es la quinta imagen en la que se puede observar a la creadora de contenido saboreando un delicioso bocadillo con Bianca en brazos. Sin lugar a dudas, estas próximas semanas, en las que la Navidad hace eco de presencia, van a ser inolvidables. La publicación, que ya acumula 35.000 likes, se ha llenado de bonitos comentarios, pero el más especial ha sido el de su abuela, Makoke: “Cómo os quiero familia”, escribía junto a la fotografía de su hijo, su nuera y la recién llegada al mundo.

Quien también ha querido celebrar la llegada de Bianca ha sido su tía, Anita Matamoros, que no ha tardado en acudir a las instalaciones del hospital a darle la bienvenida a la que se ha convertido en la niña de sus ojos: “Bienvenida al mundo Bianca. Es un lugar increíble, aunque a veces nos empeñemos en estropearlo, no sé cuál es el futuro que te depara, pero ahora no estamos para preocuparnos”, comenzaba escribiendo bajo la instantánea en la que se le puede ver abrazando al bebé con mucha ternura. “Sé que nunca va a faltarte amor, sé que te van a educar en el respeto, también sé que vas a admirar infinitas cosas de tu madre y que tendrás un corazón tan bonito como el de tu padre. Ojalá seas siempre quien tú quieras ser. Ojalá que te pasen muchas cosas y puedas aprender de ellas. Mientras tanto, yo estaré disfrutando de ti y acompañándote como una amiga. Te quiero y casi no te conozco, pero me muero de ganas por ir descubriéndote poco a poco”, ha terminado confesando la influencer, mostrando el gran amor que siente por su hermano mayor, Javier Tudela, quien es uno de los pilares fundamentales en su vida.