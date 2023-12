Sting se prepara para dar su concierto más especial en Madrid junto a su hijo mayor

La magia de la Navidad llega a Madrid en forma de música. Después de que este jueves la icónica voz rasgada de Rod Stewart inaugurara por todo lo alto la primera edición en Madrid del festival 'Christmas by Starlite' esta noche es el turno Sting, de 72 años, quien se subirá al escenario acompañado de su hijo Joe Sumner, cantautor y bajista de la banda Fiction Plane para hacer un repaso por las canciones que, en toda una leyenda, primero al frente del The Police y después en solitario.

El músico británico, que con el paso de los años ha conseguido convertirse en todo un referente del rock, pop, jazz y reggae y que tras su actuación en Madrid dará un concierto más en Pamplona, disfruta ahora de esa veteranía y esos años de experiencia sobre el escenario y lo hace junto a su hijo mayor, quien, aunque tiene su propia banda, como hemos señalado anteriormente, disfruta de lo lindo actuando junto a su padre por el que siente verdadera admiración.

Pero además de Joe, de 46 años, quien nació durante su primer matrimonio con la actriz Frances Tomelty con la que estuvo casado desde 1976 a 1984, al igual que su hija Fuschia Sumner, de 41, quien a diferencia de su hermano decidió seguir los pasos de su madre en el mundo de la interpretación, es padre de cuatro hijos más, la también actriz Mickey Sumner, de 39 años, el cineasta Jake Sumner, de 38, la cantante Eliot Sumner, de 33, y el actor y abogado Giacomo Sumner, de 27, todos ellos nacidos de su segundo matrimonio con Trudie Styler, con la que se casó en agosto de 1992 después de 10 años juntos.

Durante una entrevista en febrero de 2020 con la revista People, Sting habló sobre su numerosa familia y señaló que realmente nunca tuvo la intención de ser padre. "Me convertí en padre por accidente seis veces; así de inteligente soy" señalaba el músico. "Sin embargo, fueron los accidentes más felices de mi vida porque son seres humanos extraordinarios".

"Realmente no puedo atribuirme mucho mérito por eso, pero lo son, y ellos también han tenido siete nietos en este momento, que también son maravillosos", dijo el artista. "Así que todo esto ha sucedido por accidente. No tenía intención de ser el patriarca de una tribu, pero lo soy".

Además, Sting, a quien ya vimos este verano sobre el escenario en España durante sus conciertos en Gran Canaria, Tenerife y Bilbao, señaló que se inspiró en su propia educación para criar a sus hijos, inculcándoles, entre otras cosas, el gran valor de la independencia.

"Mis hijos son tremendamente independientes", explicaba el cantante. "No están ahí sentados esperando ninguna limosna, y no quisiera privarlos de esa aventura en la vida: ganarse la vida por sí mismos. Es algo maravilloso y difícil de hacer. Así que no les he prometido nada. Obviamente los ayudaré si tienen problemas, pero no están esperando una limosna. Son demasiado independientes” añadía el músico, quien esta noche volverá a hacer vibrar a todos los asistentes a su concierto.