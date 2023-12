Los hijos y la pareja de Lorenzo Díaz, unidos en el dolor de su despedida en Madrid

La muerte del sociólogo Lorenzo Díaz, a los 79 años de edad, ha llenado a su familia de tristeza. El periodista es despedido en el tanatorio de La Paz de Madrid por su familia, que se mantiene unida en estos complicados momentos. Se ha podido ver así a su hijo Lorenzo y su hermana Berta, que nacieron del matrimonio de Díaz y Concha García-Campoy (estuvieron juntos entre 1992 y 2000), acompañados por Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado y exministra en el gabinete de Pedro Sánchez, con quien Díaz compartió los últimos años de su vida. El sociólogo tenía además otra hija, Eva, que lleva una vida menos pública y es fruto de una relación anterior a su matrimonio con Concha García-Campoy. Lorenzo llegó al tanatorio con su mujer Paloma de la Hoz, con quien contrajo matrimonio en Ibiza en 2022, que empujaba el cochecito de su hija Manuela, que tiene solo cuatro meses.

"Se ha ido en paz, se ha ido tranquilo, se ha ido sin sufrir, que era para nosotros superimportante. Y nada, ahora a velarle, a despedirle, a recibir a sus amigos, que para él eran su vida. Aguantando un poquito el momento, que no es fácil. Pero bueno, por él intentaremos llevarlo lo mejor posible" dijo su hijo a Europa Press. Reconoció Lorenzo que no son momentos fáciles pues hace diez años que tuvo que despedir también a su madre Concha García-Campoy. "Me ha tocado perder a mis padres antes de lo que a cualquiera supongo que le gustaría. Pero bueno, nos dejan un legado, nos dejan un recuerdo, nos dejan un ejemplo también, ¿no?" aseguró. Comentó además Lorenzo que uno de los consuelos que les queda es que su padre hubiera conocido a Manuela, su nieta, a la que adoraba.

Muy afectadas se pudo ver a Magdalena Valerio, pareja del sociólogo, y la hija de este Berta, a quien Magdalena hacía un cariñoso gesto cogiéndole la mano en señal de consuelo. Se pudo ver además a María Teresa Fernández de la Vega, consejera permanente del Consejo de Estado, y el periodista Pedro Piqueras. Lorenzo Díaz, que fue ganador de dos premios Ondas, tres Antenas de Oro, el Premio de la Cámara de Comercio de Madrid, el Premio Nacional de Gastronomía y el Premio al mejor libro sobre comunicación, siempre fue muy discreto en cuanto a su vida personal. Estuvo casado con la recordada Concha García-Campoy, que falleció en julio de 2013 a los 54 años mientras se estaba tratando una leucemia.

Con ella fue padre en dos ocasiones de Lorenzo (1993) y Berta (1998). Tenía además una hija llamada Eva. Los últimos años de su vida los compartió con Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado y que fue ministra de trabajo con Pedro Sánchez. Tras conocerse su fallecimiento, que han lamentado numerosos representantes del mundo de la comunicación y el periodismo, su hijo Lorenzo le dedicó un tierno mensaje en sus perfiles que conmovió a sus seguidores. "Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tu ‘cebollona’, a la que le contaremos que tuvo un abuelo único", escribió el también periodista de informativos Mediaset haciendo referencia a Manuela, su hija.