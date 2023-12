Primeras palabras de Lorenzo García-Campoy tras la muerte de su padre: 'Me destroza esto, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno' El periodista de Mediaset tuvo una niña en agosto y promete que la niña crecerá sabiendo que tuvo un 'abuelo único'

La familia de Lorenzo Díaz se enfrenta a uno de los momentos más complicados con el fallecimiento del sociólogo y periodista este martes 12 de diciembre. Escasos minutos después de conocerse la triste noticia, el primer hijo que tuvo junto a Concha García Campoy, que también se llama Lorenzo y ha seguido los pasos de sus progenitores en el mundo de la comunicación, ha roto su silencio. Ha rendido homenaje a su padre en un emotivo texto que ha ilustrado con cuatro imágenes que corresponden a diferentes etapas de su vida, instantáneas que hablan por sí solas y demuestran la gran conexión que siempre existió entre ellos.

"Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre", ha comenzado a decir, relatando de esta manera los últimos momentos que han compartido y que guardará para siempre en su corazón.

"Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tu ‘cebollona’, a la que le contaremos que tuvo un abuelo único", ha escrito el periodista de informativos Mediaset haciendo referencia a su hija Manuela, cuya llegada en agosto supuso una gran alegría para todo su entorno.