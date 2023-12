Las Navidades de Edurne y De Gea, volcados en su niña y acompañados por alguien de la familia muy especial

Si las Navidades son ya de por sí fechas sumamente mágicas y entrañables, el poder vivirlas en compañía de tus seres queridos hace que los planes resulten aún mucho más especiales. Eso es precisamente lo que le ha pasado estos días a Edurne, quien además de estar al lado de su marido y su niña, junto a ellos había una persona de la familia de la artista a la que ella está muy unida. Se trata de su hermano mayor David, al que realmente adora.

Los cuatro se inmortalizaban este sábado desde la casa que tienen la cantante y De Gea en Mánchester, en una bonita estampa frente a la cámara con los adornos clásicos de esta época del año al fondo. En la imagen, la hija del matrimonio aparece adorable con sus coletas, sus lacitos blancos en el pelo y un jersey rosa estampado con el dibujo de un gracioso pingüino, mientras suelta una mirada y media sonrisa un tanto pícara que parece estar tramando alguna travesura.

"Momentos como este", señalaba la intérprete de Amanecer y Amores dormidos sobre la instantánea, añadiendo un gran corazón a sus palabras en señal de lo feliz que se siente con su gente. A Yanay, que en marzo cumplirá tres añitos, se la ve también encantada con la presencia de su tío y es es algo totalmente recíproco. "¡La gran familia que tengo! Princesita, contigo la vida es maravillosa. Te quiero", le decía David García a su sobrina hace unos meses a través de una preciosa publicación.

No cabe duda que Edurne y su hermano son uña y carne, algo que pudimos comprobar hace ya tiempo cuando la artista madrileña se emocionaba en el plató de Got Talent al hablar de él. "La unión es brutal.... yo me muero si no puedo estar con él", decía al mencionarle. En lo profesional, David es ingeniero de sonido y ha llegado incluso a trabajar en el mismo programa donde la cantante ejerce de jurado desde que se estrenó en 2016.

"¡Manita! ¡Eres la mejor del mundo!", le decía él en otra ocasión con esa abreviatura tan cariñosa, mientras que ella también ha dedicado muchos mensajes de afecto al que considera "el hermano mayor más guay y molón" del planeta. Así pues, tras este largo puente de diciembre que ambos compartían en Reino Unido, toca volver a España ya que Edurne tiene dentro de solo unos días -el próximo sábado- la gran final en directo del concurso de Telecinco.

Al mismo tiempo, David de Gea sigue deshojando la margarita sobre cuál será su nuevo equipo tras desligarse del Manchester United el pasado junio. Aunque han sonado diferentes clubes como posible destino del guardameta toledano, por ahora él está volcado en su mujer y su hija al máximo y habrá que esperar a que se abra el mercado de invierno en enero para resolver la incógnita. Allá donde vaya, sea en nuestro país o fuera, contará como siempre con el apoyo incondicinal de su esposa.