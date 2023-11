El entrañable vídeo de David de Gea bailando con su hija Yanay, de dos añitos

Loading the player...

David de Gea ha soplado las velas de su 33 cumpleaños este 7 de noviembre. Una fecha señalada que llega en momentos llenos de incógnitas para el futbolista y su mujer, Edurne, pues el deportista continúa sin equipo tras no renovar con el Manchester United. David deja atrás un año importante, el de su boda con Edurne, quien no ha dejado pasar la oportunidad de felicitar a su chico públicamente: "¡Feliz cumpleaños superpapi y supermaridito! ¡Te adoramos!", ha comentado la cantante. Edurne, además, ha publicado un divertido y tierno vídeo en el que David aparece bailando con su hija Yanay, de dos años. Dale al play y no te lo pierdas.

