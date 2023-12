Luis Piedrahita aparece en 'El Hormiguero' con un parche en el ojo, ¿qué le ha pasado?

Luis Piedrahita se convirtió anoche en el gran protagonista de la tertulia de El Hormiguero. El humorista, ilusionista, escritor y director de cine apareció con un parche en el ojo como si fuera un pirata. "El otro día fui a coger una moneda que se me había caído entre el sofá... La intenté atrapar con una aspiradora y, cuando entró, seguí el ruido por el tubo y acerqué el ojo para mirar…", dijo. Pero el verdadero motivo era mucho más sencillo. Según contó después, había sufrido un derrame ocular o subconjuntival, una dolencia muy llamativa que implica la aparición de una mancha de sangre en el ojo. "Me he levantado así esta mañana y no quería que la gente viera esto", se justificó Piedrahita antes de acabar el programa.

- ¿Qué debemos hacer si tenemos un derrame ocular?

Por norma general, no es un problema grave y desaparecerá espontáneamente a lo largo de los días. Los derrames oculares pueden relacionarse con un aumento de la presión arterial o aparecer por un pequeño traumatismo ocular. También puede observarse en el contexto de alguna infección vírica, en pacientes en tratamiento con fármacos antiagregantes o anticoagulantes (aspirina, Sintrom®, etc.) o surgir si el paciente se ha sometido recientemente a una cirugía ocular.

Lo cierto es que Piedrahita se ha tomado con mucho humor lo ocurrido, al igual que todos sus compañeros. El Monaguillo se acercó a él para levantarle el parche y ver cómo tenía el ojo y Trancas bromeó diciendo: "Ahora eres 'Luis Piratita'".

Piedrahita (A Coruña, 1977) siempre ha sido muy discreto con su vida privada. "Mis días son muy normales, muy anodinos, corrientes, muy repetitivos. Yo me levanto en la mañana y escribo. Luego como y sigo escribiendo y me acuesto", declaró en una entrevista concedida a El Mundo en 2019. "Yo me despierto, exprimo el zumo de naranja para mi chica, desayunamos juntos. Ella se va a la oficina y yo escribo o ensayo", añadió.

El gallego, de 46 años, no suele compartir sus sentimientos en público. De hecho, a penas hay fotos en sus redes sociales con su pareja, la argentina Ximena Feijoo Merklen, que trabaja en Producciones El Espectador, agencia encargada de representar artísticamente al mago y desarrollar algunos de sus espectaculos. En su charla con El Mundo, Piedrahita dijo que no creía que fuera a tener hijos, pero sí perros, ya que adora a los animales.