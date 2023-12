¿Se ha casado Vanessa Hudgens con su prometido Cole Tucker? Las pistas que así lo indican

Ninguno de los protagonistas ha confirmado aún de manera pública la feliz noticia, pero hay quien dan por hecho que ya se han casado. Vanessa Hudgens y su prometido Cole Tucker se habrían convertido en marido y mujer tras una boda rodeada de secretismo que tuvo lugar este fin de semana en Tulum, México. Varias pistas hacen indicar que el enlace, al que acudieron familiares y amigos de la pareja, se celebró en este paraíso de la Riviera Maya.

Por un lado, hay una imagen de la actriz de 34 años que circula por las redes sociales donde se la ve sobre la arena con un vestido blanco de toque nupcial, en lo que sería uno de los looks que ha lucido durante las celebraciones. Carson, el hermano del jugador de béisbol, también compartió en su Instagram una serie de fotos desde la ciudad azteca, incluida una imagen donde aparece con Gina, la madre de Vanessa.

Monique Coleman, gran amiga de la novia y quien fuera compañera suya en la mítica High School Musical, también habría sido una de las invitadas al enlace, ya que compartió un vídeo el domingo donde lamentaba tener que abandonar un enclave tan exótico y placentero como ese. De momento, el medio Just Jared es el único que asegura cien por cien que el 'sí, quiero' se ha producido, mientras el grueso de la prensa americana esta a la espera de que los enamorados o sus representantes se pronuncien.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se comprometieron hace diez meses, y lo hicieron desde una de las ciudades más románticas del planeta como es París. "Sí, no podemos estar más felices", expresaron entonces con mucha emoción tras inmortalizarse muy acaramelados junto al Sena, a la vez que la intérprete presumía ya del espectacular anillo de diamantes que le había regalado su chico.

Posteriormente, llegaría la divertidísima despedida de soltera que vivió ella junto a sus íntimas a finales del pasado octubre, cuando se fueron a Aspen (Colorado) y se lo pasaron en grande con sus 'outfits' coordinados, además de brindar con champán por la nueva etapa en la vida de la exchica Disney. Allí estuvieron otras actrices como actriz Morgan Marcell, Laura New, Alexandra Shipp, Sarah Hyland y Stella Hudgens, esta última la hermana de Vanessa.

Ese mismo mes, la protagonista de Spring Breakers y Viaje al centro de la Tierra 2 salió al paso de los rumores de embarazo que le afectaban, tras aparecer en su perfil público con ropa muy holgada. Preguntada por los fans sobre si estaba esperando un bebé, ella se mostró tajante al asegurar que no. De momento, parece que la ex de Austin Butler y Zac Efron no tiene entre sus planes el convertirse en mamá, mientras en su relación con Cole Tucker habría dado ya un paso más.

