La bonita coincidencia de Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale: ¡están embarazadas a la vez!

Los caminos de Vanessa Hudgens, de 35 años, y de Ashley Tisdale, de 38, se cruzaron en 2006 cuando trabajaron juntas en la exitosa película High School Musical. Se convirtieron en mejores amigas, crecieron juntas y en todo este tiempo se han acompañado en diferentes momentos de su vida. Ahora, las dos se encuentran en un momento muy especial y es que ¡están embarazadas a la vez! En el caso de Vanessa es su primer bebé, mientras que para Ashley es el segundo.

- Las imágenes inéditas de la boda de Vanessa Hudgens en Tulum

El pasado 26 de marzo, la actriz y cantante quiso compartir con sus fans que estaban esperando la llegada de un nuevo miembro a la familia publicando estas imágenes tan bonitas en las que presumía de barriga. "Estamos deseando conocerte", escribió Ashley, que está feliz de ampliar la familia junto a su marido, el artista y compositor Christopher French, con el que se casó en 2014. La pareja va a darle un hermanito o hermanita a la pequeña Jupiter, que ya tiene tres años. La niña protagonizó junto a su madre este entrañable posado en el que iban descalzas y vestidas iguales, de blanco y pantalones vaqueros.

Por su parte, Vanessa se convirtió en una de las grandes protagonistas de la pasada edición de los Premios Oscar al anunciar por sorpresa su embarazo en la alfombra roja. El 10 de marzo, la actriz y cantante dejó a todos sin palabras, ya que nadie sabía que estaba esperando su primer hijo. Vanessa va a cumplir su sueño de convertirse en madre junto a su marido, el jugador de béisbol Cole Tucker. La pareja se dio el 'sí, quiero' en una boda secreta que celebraron en Tulum (México) el 2 de diciembre de 2023. Unos meses más tarde, la cantante y el deportista recibieron la feliz noticia de que iban a ser padres.

- La fotografía viral del momento en el que Vanessa Hudgens y Kaia Gerber se conocieron ¡en 2007!

Los fans de High School Musical no han pasado por alto esta coincidencia entre las dos actrices y muchos han comentado lo bonito que les parece, sin embargo, durante estos últimos meses se ha rumoreado que podrían haberse distanciado. Todo comenzó al ver que Ashley no acudió a la boda de su amiga, algo que extrañó mucho a sus seguidores, ya que Vanessa no solo estuvo presente en la boda de Tisdale sino que fue una de sus damas de honor.

Los rumores aumentaron cuando Vanessa compartió varias fotos embarazada en sus redes sociales y no tuvo ningún comentario por parte de Ashley. Lo mismo ha sucedido ahora que la actriz de Zack y Cody: Gemelos en acción ha anunciado su segundo embarazo: ni rastro de un mensaje de felicitación por parte de Hudgens.

Lo cierto es que ninguna de las dos ha confirmado o desmentido los rumores, pero hace un mes Ashley acudió como invitada al programa Watch What Happens Live y, al preguntarle si seguían siendo amigas, dijo: "No la veo desde hace mucho tiempo". La cantante no le dio mayor importancia y explicó: "Creo que simplemente ella está trabajando, yo estoy trabajando... Tengo una hija, así que ese es un trabajo a tiempo completo", bromeó.