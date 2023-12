Macaulay Culkin llora de emoción al reencontrarse con su madre en 'Solo en casa'

Es una de las películas que se pueden ver una y otra vez y que resumen la importancia que tiene la familia en fechas como la Navidad. Solo en casa, protagonizada por Macaulay Culkin, no solo hizo reir a toda una generación, sino que logró enternecer a los espectadores destacando los valores familiares y la generosidad que impera en estas fiestas. Ha sido en la antesala de estas fechas cuando el niño que protagonizó aquel guion, convertido ya en un hombre de 43 años y con una carrera que suma muchos más títulos (y controversias), ha recibido el reconocimiento de la industria con una estrella en el Paseo de la Fama. Coincide precisamente esta estrella con el 33º aniversario del estreno de la citada cinta, una ocasión sin duda muy emotiva para el actor.

De hecho lo fue tanto que no pudo evitar emocionarse hasta estallar en llanto escuchando las palabras de su madre en la saga de ficción, la actriz Catherine O’Hara. “La razón por la que las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin. Macaulay, felicidades. Mereces una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Gracias por incluirme a mí, tu mamá falsa que te dejó solo no solamente una vez, sino dos, en este momento tan feliz”. No pudo contener las lágrimas el intérprete que contó además con la compañía de la también actriz Natasha Lyonne (actuó con él en Party Monster, 2003). “La verdadera belleza es ver el adulto en el que te convertiste, el padre que eres y tus hermosos hijos” dijo esta.

Precisamente a su lado estaba su pareja, la artista Disney Brenda Song, madre de los dos hijos de Macaulay: Dakota, de dos años y que causó sensación con su peinado estilo mohawk, y un bebé nacido a principios de 2023. Brenda conoció a Macaulay en el rodaje de Changeland, en Tailandia, y en 2017 empezaron a salir. “Eres absolutamente todo, eres mi campeona. Eres la mejor persona que he conocido, me has dado todo mi propósito, me has dado familia. Después del nacimiento de nuestros hijos te has convertido en una de mis tres personas favoritas” bromeó. Finalizó su discurso Culkin haciendo un guiño a la película que le vio nacer como artista rescatando una de las míticas frases del guion de Solo en casa 2. “En el espíritu de la temporada navideña solo quiero decir: Feliz Navidad, gusano miserable”. En la cita estuvieron además Paris, hija de Michael Jackson, y los hermanos del actor Quinn y Rory Culkin.

Macaulay saltó a la fama como estrella infantil a principios de los noventa con cintas como Solo en casa, a la que siguieron Mi chica, El buen hijo y Niño rico, entre otras. A su éxito profesional se unió una vida personal un tanto convulsa pues su padre tenía comportamientos violentos (él mismo lo reconoció años después). Pasó temporadas con Michael Jackson en Neverland lo que también fue objeto de numerosos comentarios. La separación de sus padres fue complicada pues quisieron quedarse con el dinero que había ganado, hasta que él logró quitarles el control del mismo. Su vida estuvo marcada por la muerte de dos de sus hermanas (una por sobredosis y otra en un accidente) y por sus adiciones. Después de seguir un tratamiento de desintoxicación logró rehabilitarse y cambió de vida. Regresó a la interpretación después de un período retirado y participó en títulos como Changeland (2019), American Horror Story (2021) y Entergalactic (2022), en los que obtuvo muy buenas críticas.