Manuel, el hijo de Concha Velasco, cuenta cómo ha celebrado la actriz su 84º cumpleaños

Concha Velasco se retiró de los escenarios hace dos años después de más de seis décadas en el mundo de la interpretación debido a su delicado estado de salud y sus problemas de movilidad. Desde hace un año, la veterana intérprete vive en una residencia de Las Rozas, donde ayer, 29 de noviembre, celebró su 84º cumpleaños rodeada del cariño de sus seres queridos. Su hijo Manuel Velasco fue uno de los familiares que acudió a visitarla en esta fecha tan señalada y contó cómo vivieron la celebración. "Ha sido una tarde muy agradable, con familia y amigos", dijo el escritor, que destacó que fue "un cumpleaños bonito, familiar, muy tranquilo y muy bien".

En cuanto a la delicada salud de la actriz, de la que se ha hablado tantos en los últimos meses, el hijo de Concha señaló que se encuentra "bien, tranquila, estable... Está bien". Y en cuanto a su estado de ánimo destacó que "está muy contenta", algo que hace muy feliz a sus seres queridos. Atrás quedaron esos días en los que se llegó a hablar de un empeoramiento en el estado de salud de la protagonista de La verbena de la Paloma o Las chicas de la Cruz Roja. Manuel Velasco mandó un comunicado para aclarar la situación y manifestó que permanecía estable, dentro de su estado general que es "delicado”.

Entonces también quiso aclarar que su progenitora seguía recibiendo visitas de sus seres queridos siempre que le es posible, ya que estas citas la animan y la benefician, ya que aunque esté delicada y con problemas de movilidad, mentalmente está perfecta. "Ni mi hermano Paco ni yo hemos restringido las visitas a la residencia. A ella le hacen mucho bien, pero las organizamos siempre todas con orden y dosificadas para que no se fatigue".

La estabilidad de la actriz continúa gracias a los cuidados constantes que recibe en la residencia de Las Rozas, donde ingresó en marzo de 2022, y el cariño de sus familiares y amigos, de los que recibe visitas regularmente. A la salida del centro, Manuel Velasco quiso dar las gracias a los periodistas allí reunidos y dio detalles de la fiesta que le organizaron a su madre en la que no faltaron "los ramos de flores, los bombones y la tarta". "Gracias por esperar, siento que hayáis pasado frío pero no he podido salir antes", decía Manuel después de haber vivido una preciosa celebración con su madre, Concha Velasco, que se mostró encantada de cumplir un año más.

Haz click para ver el documental sobre Concha Velasco una de las actrices españolas más queridas y con una trayectoria profesional a la altura de pocas: más de 80 películas y decenas de estrenos teatrales, programas de televisión y reconocimientos por su trabajo. Una artista consagrada, madre de dos hijos, casada, y divorciada casi treinta años después. La eterna chica ye yé.¡No te lo pierdas!