Manuela Velasco cuenta las anécdotas de su tía Concha en la residencia: ‘Es como el camarote de los hermanos Marx’ La veterana actriz de 82 años ha transformado su habitación en un camerino y no para de recibir visitas

Concha Velasco inició recientemente una nueva etapa de su vida al ingresar en una residencia. De hecho, acaba de trasladarse a otro centro diferente en la localidad madrileña de Las Rozas, pero no porque se hubiera sentido encerrada, tal y como se había dicho, sino porque ahora necesita distintos cuidados y aire puro. Y es que, tal y como ha contado su sobrina Manuela Velasco, su vida en la residencia es ¡de lo más ajetreada! La actriz no para de recibir visitas: "Es como el camarote de los hermanos Marx", ha afirmado Manuela, quien ha contado algunas anécdotas, como que Concha ha convertido su habitación en un auténtico camerino. Su sobrina acaba de estrenar la obra La bella Dorotea, de Miguel Mihura, y tiene claro que la intérprete de 82 años pronto irá a disfrutar del espectáculo. Dale al play y no te lo pierdas.

