La emoción de Jordi Cruz hablando de su hijo tras perder una estrella Michelin: 'La estrella es mi peque'

En la reciente entrega de las estrellas Michelin a los mejores restaurantes hubo grandes celebraciones y también alguna que otra sombra. No solo se repartieron reconocimientos sino que se quitaron algunos. Es el caso de Jordi Cruz que perdió una en su restaurante Angle (tenía dos y se queda con una). Sin embargo el catalán está disfrutando de una etapa personal dulce junto a su novia Rebecca Lima, tanto que logra calmar cualquier disgusto que pueda tener en su trabajo. Así lo ha reconocido él mismo dedicando unas preciosas palabras a su hijo Noah, que nació el pasado mes de agosto y que se ha convertido en el centro de su vida. Por eso no le entristece haber perdido este reconocimiento en su local.

Jordi Cruz se confiesa tras el nacimiento de su bebé: 'Noches sin dormir pero la paternidad es preciosa'

Rebecca Lima: 'Mi próximo viaje será a Brasil, cuando mi bebé Noah pueda viajar conmigo'

“Este año la estrella es mi peque, mi leo” explicó haciendo referencia no a su nombre sino a su signo del zodiaco. “Mi sonrisa, mi sol, mi luna, mi cielo estrellado” le describe. “Ya está, yo no necesito que me den nada, que me quiten las tres, no pasa nada, estoy feliz” aseguró dejando claro que lo importante para él ahora son los momentos que pasa con su pequeño. Bromeó Cruz cuando le comentaron que no tiene demasiadas ojeras para tener un bebé de pocos meses en casa. “Es el aceite de oliva que va muy bien” aseguró con humor.

Su novia Rebecca Lima escribió un mensaje en el que se muestra muy orgullosa de su novio y de todo lo que ha logrado. “Te das cuenta de que amas verdaderamente a alguien cuando todos sus sueños se convierten en los tuyos. Otra noche de estrellas Michelin con mi gran cocinero” comentó. El chef y jurado de MasterChef está emocionado en esta nueva etapa como padre, como ya manifestó cuando nació su bebé en un vídeo en el que explicaba lo mucho que significaba para él. “Estoy extremadamente feliz porque ha nacido nuestro bebé. Os lo quería contar hace cuatro días, pero se me estaba cayendo toda la baba”.

Contaba entonces que “es muy guapo” y que ha salido a su madre. “Mi bebé es lo más bonito de mi vida” aseguró. En sus perfiles Cruz comparte algunas recetas para enseñar a sus seguidores los secretos de su cocina, además de dar estas pinceladas acerca de su faceta más personal. El chef es además uno de los jurados del talent MasterChef que encara la recta final de su octava versión celebrity. Álvaro Muñoz Escassi, Laura Londoño, Daniel Illescas y Toñi Moreno se juegan el triunfo y el acceso a 75.000 euros para donar a la ONG de su elección y a un curso de un fin de semana en el Basque Culinary Center.