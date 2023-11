El plan prenavideño de Paula Echevarría y Paloma Cuevas con su grupo de amigos

Para Paula Echevarría y Miguel Torres, los amigos tienen un papel fundamental en su vida e intentan disfrutar de su compañía siempre que su intensa agenda se lo permite. Esta semana, antes de poner rumbo a Italia por motivos profesionales, la actriz ha aprovechado para disfrutar de una agradable velada prenavideña al lado de su pareja y de un grupo de personas cercanas entre las que se encuentra Paloma Cuevas, a la que la intérprete asturiana ha dedicado un bonito mensaje en el que queda reflejada la buena sintonía que hay entre ambas.

"La más bella", ha dicho la protagonista de Velvet, Ola de crímenes, Los nuestros y El comisario mientras posaba abrazada a Paloma, ambas muy sonrientes, y con un vestido-blazer negro de tweed con botones dorados y botas por encima de la rodilla. La intérprete tiene un gran cariño por su amiga, y aunque no puedan verse tanto como les gustaría, se sienten muy unidas y disfrutan mucho cuando están juntas. Ese gran cariño que se tienen también lo ha confirmado Paloma al contestar al mensaje con las siguientes palabras: "Tú, queridísima Paula. ¡Qué alegría verte! Estás llena de luz".

Paloma Cuevas, con un sofisticado abrigo blanco y negro, brindó con Paula Echevarría por todo lo bueno que les está dejando este 2023 y los deseos que están por llegar en los próximos meses. Al plan se sumaron otros amigos como el empresario andaluz José Luis López 'El Turronero'; Natalia de la Vega, fundadora del exclusivo centro de belleza Tacha Beauty así como el marido de esta, el empresario Carlos Escario, fundador de la consultora internacional Huete&co; y la diseñadora Rosa Clará.

La admiración y el cariño que sienten por Rosa Clará es otro de los puntos en común de Paula y Paloma. Cabe recordar que esta última debutó como diseñadora el año pasado de la mano de su amiga y el resultado no pudo ser más aplaudido. "Rosa es una mujer brillante profesionalmente y estar cerca de ella es todo un privilegio para mí, por todo lo que he aprendido, por su generosidad a la hora de enseñarme tanto, no solo como profesional, sino también como amiga", nos contaba en ¡HOLA! Por su parte, la actriz ha confiado en la modista en citas como el final de Velvet o el vestido de su enlace con David Bustamante, padre de su hija Daniella.

Las primeras imágenes de los planes de Paula y Paloma

La amistad entre Paula y Paloma se conoció en 2019, cuando ambas acudieron precisamente en noviembre a apoyar a Antonio Banderas en la gran apertura del Teatro del Soho y en la primera función de A Chorus Line. Durante la representación de la función se sentaron juntas en el patio de butacas y se hicieron un selfie. Después de la función se trasladaron al Gran Hotel Miramar, donde se ofreció un cóctel, y protagonizaron un divertido fin de fiesta haciendo un baile sin tacones por las calles de la ciudad andaluza acompañadas de Sandra García-Sanjuán, María Casado y la productora de cine italiana Lady Monika Bacardi.

Desde entonces han trascendido varios de los planes que han compartido como una comida en Madrid y la gran fiesta de tres días que Sandra García-Sanjuán organizó en junio de 2022 en Malta con motivo de su 50 cumpleaños. La fundadora de Starlite organizó un baile de disfraces con la temática de Piratas del Mediterráneo en la que Paloma y Paula se divirtieron junto a Susanna Griso, Myriam Yébenes, Anne Igartiburu, Juan Peña y Sonia González Tarruella, Isabella Borromeo y Silvia Gómez-Cuétara.