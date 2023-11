Paula Echevarría disfruta de un plan muy navideño con toda su familia y luce un look de tendencia La actriz presume de silueta con las cuatro prendas que no pueden faltar en tu armario esta temporada

Parece que los trucos de Paula Echevarría y Eva Longoria para lucir un rostro descansado en segundos, de verdad, funcionan. La primera ha posado radiante para las imágenes que componen el álbum de los primeros recuerdos navideños de un entrañable 2023 en familia. La asturiana ha recorrido los lugares más emblemáticos de Madrid y ha hecho su propia colección de postales bonitas. En compañía de su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, del hijo que tienen en común, y de su primera hija, Daniella, la intérprete ha disfrutado de la capital, que ya el pasado jueves 23 de noviembre presenció el tradicional encendido que anuncia la llegada de la Navidad.

Para la ocasión, Paula Echevarría ha escogido un look cómodo que no deja atrás las más sonadas tendencias del momento. La actriz ha llevado un minivestido marrón con volantes, medias al tono, botas altas en marrón oscuro y una biker del mismo color con interior de borreguito. Te ofrecemos, a continuación, otros detalles de su estilismo.

Paula Echevarría ha llevado un vestido de la marca santanderina Fetiche Suances, en la que confía con muchísima frecuencia desde hace ya muchos años. Lo ha combinado con botas de Hermés y cazadora de Mango. El vestido ya no está disponible pero online encuentras muchos modelos similares. Las botas de Hermés tienen un precio en la web de la marca de 2.130 euros y la cazadora de Mango solo está disponible en negro en la web oficial de la marca pero puedes localizarla en Zalando rebajada. Antes costaba 76 euros y ahora 39,99 euros. Así, ha dado lugar a un estilismo de lo más favorecedor con el que, además, ha presumido de piernas tonificadas. Con su look, demostrando una vez más ser todo un icono de estilo, Paula Echevarría ha demostrado que para ir bien vestida y acorde a las tendencias, no es necesario pasar frío. El suyo es un conjunto que no pasa de moda, construido en los tonos del momento. ¿Verdad que te va a faltar tiempo para incluir cada una de las prendas y accesorios que lo componen en tu armario si es que no las tienes ya?