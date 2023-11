Los planes de Aitana en Perú (con terremoto incluido) tras romper con Sebastián Yatra

Volcada en su trabajo y disfrutando de la oportunidad de llegar con su música a cualquier punto del mapa, así se encuentra Aitana (24) tras romper con Sebastián Yatra tras semanas de rumores y cerca de un año de discreta relación. Horas después de confirmarse que han iniciado caminos separados y que el cariño y la admiración se mantiene entre ellos, la cantante se encuentra en Lima dispuesta a seguir sumando éxitos profesionales con su gira Alpha. Durante su estancia en América del Sur, con terremoto incluido, se encuentra acompañada de todo su entorno, que es su principal pilar.

-Los últimos movimientos de Aitana y Sebastián Yatra que daban pistas sobre su ruptura

-La historia de amor de Aitana y Sebastián Yatra: una vieja amistad, muchos viajes y una pasión compartida

En Lima, la que fuera concursante de OT 2017 ha aprovechado para hacer turismo y relajarse en sus playas, degustar los platos tradicionales como el ceviche y conocer todos los detalles de la cultura y las tradiciones peruanas. Antes del concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición de Lima ha disfrutado de una divertida cena en la que ha repuesto fuerzas y ha mostrado divertida cómo la gran familia que la rodea ha crecido. Y es que ha sumado una nueva y simpática mascota a su equipo: una llama a la que ha llamado Lima Limón. Se trata de un peluche que le regalaron los fans en el aeropuerto y que se ha convertido en el inesperado protagonista de su estancia en Perú.

Escasas horas antes del show de Aitana en el que suele poner en pie al público con un total de 25 temas, se han producido dos terremotos en Perú. Por un lado, un movimiento sísmico registrado a las 00.08 horas y de magnitud 4.5 ocurrido a 31 km al oeste de Ancón, uno de los 43 distritos que conforman Lima; por otro, uno registrado a las 00.04 a siete kilómetros al oeste de La capilla, perteneciente a la provincia de General Sánchez Cerro y con una magnitud de 3.8. . "Toma ya", ha dicho la cantante, cuyos planes no se han visto afectados por los temblores.

-Así es la familia de Aitana Ocaña a la que la artista se siente tremendamente unida

La capital de Perú es uno de los destinos de la gira Alpha, con la que Aitana visitará próximamente Argentina, Chile y Uruguay tras conquistar al público de México y Colombia, país natal de Yatra. En el escenario del Movistar Arena de Bogotá, la intérprete de Las babys, Presiento y Vas a quedarte no pudo contener las lágrimas y dio pistas sobre los cambios que está experimentando. "Quiero recordar para siempre este año como de cambios, de madurez y de crecer. Mi padre, antes de salir al show, ha empezado a decirme un montón de frases que eran súper bonitas y que le estaban saliendo en Tik Tok. [...] Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor", aseguraba.

Las palabras de Sebastián Yatra sobre el fin de su historia de amor

Este fin de semana, Sebastián Yatra confirmaba la ruptura con Aitana. "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", relataba en el canal mexicano Telediario el intérprete de Tacones rojos y Energía bacana, cuyo videoclip está protagonizado por Georgina Rodríguez.