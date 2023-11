Kanye West y Bianca Censori han decidido separarse temporalmente

Kanye West, de 46 años, y Bianca Censori, de 28, 'se están dando un descanso en su relación', según informaron fuentes cercanas a la pareja al diario The US Sun. El rapero se casó con la empresaria australiana en diciembre de 2022, apenas un mes después de divorciarse de la madre de sus cuatro hijos, la socialité Kim Kardashian. Bianca y Kanye han sido inseparables desde entonces, aunque no han sido pocos los fans que han mostrado su preocupación, a través de las redes sociales, por el trato que, supuestamente, Bianca recibe de su esposo.

Tras la celebración de su matrimonio, Bianca ha cambiado radicalmente su estilo: se ha cortado el pelo y se viste con atuendos extraños que envuelven su cuerpo e incluso su cara. Amigos de la pareja también han contado al Daily Mail que la familia de la diseñadora ha estado presionando para que Bianca se separe del artista, después de que, supuestamente, él le impusiera un conjunto estricto de reglas que ella debía seguir, incluido comer ciertos alimentos.

Ahora, según publica el The US Sun, todo apunta a que la pareja ha decidido tomarse un tiempo: "Los más cercanos a ella han cuestionado si casarse con él fue la decisión correcta", publica el diario. Y añade que "Kanye dijo que se han estado tomando un respiro desde mediados de octubre" y que su único enfoque, en este momento, es la música y la publicación de su nuevo disco.

Una fuente cercana a los amigos y a la familia de la pareja ha declarado, según ha podido conocer el The Us Sun, que "él ha estado mucho más feliz y más concentrado con ella cerca, pero creen que la relación les ha pasado factura". Y añade que "es posible que vuelva con él para el lanzamiento del álbum. Le encanta ese estilo de vida, pero creo que está claro que su familia y sus amigos preferirían que no lo hiciera. Honestamente, parece que que ahora solo le preocupa su música".

Reglas estrictas

El diario Daily Mail también publica información llegada por una fuente cercana a Bianca que afirma que el rapero ha estado "manipulando a su esposa para convertirla en una versión radicalizada de su ex, Kim Kardashian". La misma fuente afirmó que Bianca, que ha trabajado para el músico desde 2020, "ya no tiene voluntad propia" y simplemente "obedece" a su marido. "Kanye tiene un conjunto de reglas para Bianca, que incluyen no hablar nunca y usar lo que él quiere que ella use", dijo la fuente al citado medio. Y concluyen afirmando que los amigos de ella han desistido en darle consejos porque "es una causa perdida: a ella le encanta ser la musa de Kanye porque le da lo que siempre ha querido: fama".