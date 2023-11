La declaración de amor de Sergio Rico a su mujer Alba Silva siete meses después de debatirse entre la vida y la muerte

Han pasado ya seis meses desde que el portero del PSG Sergio Rico se debatiera entre la vida y la muerte en una cama de un hospital sevillano tras sufrir un accidente con un caballo durante la romería del Rocío el pasado 28 de mayo. A su lado, tanto los 22 días que estuvo en coma inducido como los otros dos meses que permaneció ingresado, siempre tuvo a su mujer, la influencer Alba Silva, quien se convirtió en todo un ejemplo de fortaleza para propios y extraños.

- Las lágrimas de Sergio Rico al soplar las velas por su cumpleaños, ¡y ser sorprendido por su mujer con una canción!

- Primeras imágenes de Sergio Rico dos semanas después de recibir el alta y en 'un cumpleaños diferente'

A pesar de la gravedad del accidente, Alba nunca se vino abajo, jamás perdió la esperanza y siempre tuvo una palabra de aliento para su marido y una sonrisa para los medios de comunicación, algo que no pasó desapercibido para nadie y mucho menos para el futbolista, quien en pleno proceso de recuperación ha querido enviar un emotivo mensaje de agradecimiento a su mujer por todo el amor, apoyo y cariño que le ha brindado a lo largo de todos estos meses.

"Después de este tiempo pasado tras el accidente ocurrido… No me queda otra que agradecerte a ti, a mi mujer; a la persona que me ha estado ayudando y apoyándome... No solo en lo ocurrido, sino desde el día que nos conocimos hace casi 8 años ya. A ti, Alba", comienza escribiendo Sergio Rico ilustrando este mensaje con un significativo carrusel de imágenes junto a su mujer.

"Ya he dado públicamente las gracias a todas esas personas que han estado con nosotros desde todas las partes de este mundo…a familiares y amigos…pero hoy quería agradecértelo a ti mi amor porque te lo mereces, porque has luchado como una campeona y nunca te has rendido, porque confiabas ciegamente en que me recuperaría, porque soy muy afortunado de tener a una persona como tú a mi lado y porque te elegiría como mujer una y mil veces más" continúa diciendo el portero poniendo así de manifiesto la valentía y resiliencia de Alba.

"Enhorabuena en tu último proyecto donde una vez más…muestras tu buen corazón y tu saber estar ante cualquier tipo de adversidad y por eso me enamoré de ti desde el primer día. Te amo muchísimo cariño" termina diciendo Sergio Rico, quien la semana pasada reaparecía en la entrega de los Premios Grammy Latinos luciendo muy buen aspecto.

Y es que tal y como ha confirmado el propio deportista cada día se encuentra un poco mejor y se encuentra a la esperar que le den el alta que confirme su recuperación completa para poder volver a jugar al fútbol. Pero tal y como dice el propio Rico "mandan los médicos", y ellos son los que tienen la última palabra.

- Primeras palabras de Sergio Rico, entre lágrimas, tras recibir el alta: 'Ha sido un sueño, gracias a Dios he salido'

- Sergio Rico, operado con éxito de un aneurisma cerebral

Alba, por su parte, hablaba recientemente sobre cómo vivió ella el grave accidente de su marido y lo hacía en un docureality producido por Mediaset titulado WAGS. Ellas también juegan. "Sergio no recuerda el accidente. Hemos podido saber por el atestado de la Policía que recibió una patada o un pisotón en el cuello y eso es lo que le ha ocasionado el estado grave", señalaba la influencer.

Sin embargo, y aunque lo peor ya ha pasado, Alba confesó que los tres meses que paso su marido en el hospital fueron un auténtico calvario y que actualmente está recibiendo terapia para superar todo lo sucedido.