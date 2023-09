Las lágrimas de emoción de Sergio Rico al ser sorprendido por Alba Silva con una canción en su cumpleaños

Loading the player...

El mes de septiembre no ha podido empezar mejor para Sergio Rico. El guardameta del Paris Saint-Germain ha soplado este viernes las velas de sus tres primeras décadas de vida tras atravesar sus meses más duros de salud. Un día muy especial que ha celebrado junto a su mujer, y su familia, cuando se cumplen dos semanas desde que recibiera el alta hospitalaria, tras pasar tres meses ingresado después de su gravísimo accidente ecuestre en la aldea de El Rocío. Los amigos del deportista y su mujer han querido prepararle una sorpresa muy especial. Le han dedicado una canción cargada de simbolismo con la que ninguno ha podido aguantar las lágrimas. Un instante precioso en el que Alba y Sergio, no se han separado ni un segundo. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

