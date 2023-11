Abrimos puertas: conoce la nueva Academia ‘OT 2023’ con Boris Izaguirre

Faltan solo unos días para que arranque la nueva edición. OT 2023 se estrena el próximo lunes 20 de noviembre en directo a las 22:00 horas a través de Prime Video, casi cuatro años después de la última edición que tuvo lugar los primeros meses de 2020 y que se vio alterada por la pandemia. Cada lunes, a partir del 20 de noviembre, tendrán lugar las galas en directo que serán de vital importancia para los concursantes de Operación Triunfo 2023. En ¡HOLA! ya estamos a punto de dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición y, para ir calentando motores, hemos visitado en exclusiva la Academia más famosa de la televisión de la mano de un colaborador de excepción, Boris Izaguirre. ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas de esta experiencia única!

“El primer contacto con la Academia ha sido asombroso. He encontrado un espacio tan limpio, tan diáfano… creo que va a ser un aval determinante para su éxito”, cuenta el periodista y presentador a esta cabecera. “Lo que más me ha llamado la atención es que no existe ningún rincón que pueda escapar a la vista del visitante”, dice. Nada más traspasar las puertas de la Academia, Noemí Galera recibe sonriente a Boris y al equipo de ¡HOLA!. Enseguida pasamos al fantástico salón principal y, después, a la sala de ensayos, un espacio crucial en un talent show musical de las características de OT. A partir del próximo lunes, los concursantes pasarán gran parte de su tiempo en esta sala donde, con la inestimable ayuda de la coreógrafa Vicky Gómez, pondrán a prueba lo aprendido y corregirán errores en los dos pases de micro semanales.

“Me encanta lo bien decorado que está todo y, además, lo bien que se conserva Noemí”, reconoce Boris, “aparte de esto me fascina que un programa, 22 años después de su primera edición, todavía se mantenga vigente y continúe acaparando la atención de la gente y, sobre todo, de sus propios concursantes. Todavía hay mucho talento por descubrir”, afirma. La sala del piano es otro de los espacios clave de la Academia. Ahí es donde Manu Guix, subdirector de la Academia y director musical de OT se reúne con los concursantes para preparar sus voces para la canción grupal.

“¡Qué maravilla, este es el lugar donde los concursantes pueden ‘esconderse’!”, exclama Boris entre risas al ver los boxes, que no son más que las cabinas en las que los miembros de la Academia pueden aislarse del exterior para concentrarse solos o en parejas.

Jornadas frenéticas

En OT los días suelen sucederse de forma frenética, pero también hay momentos para el descanso y para desconectar. La terraza es el mejor lugar para parar un poco y coger aire. “Imagino un día en la Academia como una jornada muy agitada. Como acabamos de vivirlo nosotros, yendo de un sitio a otro y sin parar de hacer cosas”, apunta Boris. “En la sala de ensayos, por ejemplo, no solamente están los boxes para las pruebas de sonido bisemanales, sino que también hay un gimnasio, creo que el ejercicio va a ser algo muy habitual para ellos durante las próximas semanas. Yo creo incluso que pueden entrar con un peso y terminar con dos o tres tallas menos de la cantidad de ejercicio físico que van a tener que hacer”.

Fan confeso de Operación Triunfo desde su primera edición, Boris Izaguirre asegura que OT 2023 nos depara muchas sorpresas. “Me encantaría que surgiera un posible representante de la música en España, que ha sido siempre el espíritu original de Operación Triunfo y sería estupendo que se mantuviera. Por lo demás, creo que será una edición sorprendente que dará mucho que hablar y que nos va a tener a todos los espectadores en vilo desde el próximo lunes 20 de noviembre”, augura.

Agradecimientos. Vídeo dirigido y producido por el equipo de ¡HOLA! Media Vita San Pedro y Elena Andrés. Fotógrafo: Fernando Junco. Realización y producción: Mariló L. Rey. Maquillaje y peluquería: Virginia Marques. Texto: Vanessa Santos.