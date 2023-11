Así han celebrado Ana Boyer y Fernando Verdasco el 40 cumpleaños del tenista

Ni sus continuos viajes de acá para allá, ni los cambios de horarios, ni el trajín de hacer y deshacer maletas ha pasado factura a Ana Boyer y Fernando Verdasco cuyo amor sigue tan vivo como el primer día incluso más. Tras pasar unos días en Andorra en compañía de sus dos hijos, Miguel, de cuatro años y medio, y el pequeño Mateo, de dos, el matrimonio regresaba a Madrid para celebrar en familia el 40 cumpleaños de tenista antes de poner rumbo a Doha, capital de Catar, donde residen oficialmente.

Fue precisamente en la zona cubierta de la piscina de la casa de Isabel Preysler donde Fernando Verdasco sopló las velas de su tarta rodeado por los suyos y ayudado por su hijo mayor, quien es, además, el ahijado de Tamara Falcó y por quien la marquesa de Griñón siente verdadera pasión, tal y como hemos podido comprobar en numerosas ocasiones.

Entre todos los regalos que recibió el tenista hubo uno muy especial, la declaración de amor de Ana Boyer, junto a la que este diciembre celebrará su sexto aniversario de casados tras darse el 'sí quiero' el 7 de diciembre de 2017 en la paradisíaca isla de Mustique. "Ayer fue el cumple del mejor compañero de vida y padre del mundo. Te deseamos todo lo mejor siempre y, sobre todo, muchos cumples más a tu lado" escribía la hija de Isabel Preysler junto a una imagen de la celebración.

Fernando, quien se encuentra en el puesto 125 del ranking, hablaba este pasado mes de enero de una posible retirada, pues al paso de los años también se suman dos operaciones de codo y una de rodilla. "Cumpliré 40 años en noviembre, tengo dos hijos y el mayor cumple cuatro años en marzo. Cuando empiece el colegio lo normal es que no esté viajando 30 semanas. Se me hará muy duro. Mentalmente lo tengo asimilado y si este año es el último no pasa nada. A todos los atletas les llega un día en el que tienen que parar por una razón u otra" declaraba el tenista al diario deportivo Marca por aquel entonces.

Ahora con 2024 a la vuelta de la esquina veremos qué planes tiene en mente el deportista, pues Fernando siempre ha dejado muy claro que su familia es su principal prioridad. "Para mí es vital. Siempre he sido una persona muy familiar y antes de estar con Ana viajaba con mis padres, a veces con mis hermanas. No me veo jugando sin ver a mis hijos, es algo que no tendría sentido para mí".