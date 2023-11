Olivia Rodrigo presume de amistad con Conan Gray, descubre al artista que ha conquistado a la Generación Z

La premiere de la película Los juegos del hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes en Los Ángeles ha sido toda una cumbre de celebrities. Entre los rostros conocidos que han acudido a este evento se encontraban los cantantes Olivia Rodrigo (20) y Conan Gray (24), que han vuelto a presumir de su maravillosa amistad posando en la alfombra roja abrazados y de lo más sonrientes.

La intérprete de Vampire estaba guapísima ataviada con un favorecedor vestido largo de lentejuelas negras y flores rosas en la zona del escote. En lo referido al pelo y el maquillaje, Olivia optó por la naturalidad llevando su larga melena morena suelta y dando protagonismo a la mirada con un eyeliner negro. El artista, por su parte, apostó por un original traje de dos piezas en el que destacaba la chaqueta aterciopelada con bordados en hilo dorado.

La amistad de Conan y Olivia comenzó a principios del año 2021, cuando se conocieron a través del productor musical Dan Nigro, que trabaja con ambos. Su pasión por el arte y por Taylor Swift los unió y desde entonces son inseparables. Siempre que aparecen en un evento público se deshacen en halagos el uno con el otro. “La quiero mucho. Es la mejor, me recuerda mucho a mi hermana pequeña”, reconoció el vocalista durante una entrevista en la emisora Hits 1 LA.

Unos cumplidos que son recíprocos por parte de Olivia. “Es una de las personas más brillantes que he conocido nunca y cuando estamos juntos nos lo pasamos muy bien”. Eso sí, la exchica Disney también ha querido dejar claro en estas intervenciones que su conexión no va más allá de la amistad. “Tan solo somos buenos amigos”, declaró zanjando cualquier rumor sobre un posible romance.

Juntos han disfrutado de variados y divertidos planes como fiestas de Halloween o la gala MET. De la misma manera, siempre están presentes en los momentos importantes de la carrera profesional del otro como cuando Olivia ganó el premio AMA en 2021 en la Categoría Nueva Artista del Año y Conan la recibió tras bajar del escenario con un gran abrazo. Otros de sus instantes más memorables es cuando sacan su lado más swiftie (nombre que se le da a los fans de Taylor Swift) e interpretan a coro algunos de los temas más populares de su ídolo.

Conan Gray tiene raíces japonesas por parte de madre e irlandesas por su padre, pero nació en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Lemon Grove (California). Pasó parte de los primeros años de su infancia en Japón, pero acabó instalándose con su familia en Georgetown (Texas). Este cambio no fue nada sencillo para él, ya que en ese tiempo sus progenitores se separaron y sufrió bullying escolar.

La música fue su refugio para tanto dolor. Al igual que otras estrellas de la generación Z, cómo Justin Bieber, empezó a subir covers y canciones que escribía a YouTube. Su gran oportunidad llegó en 2017 con el tema Idle Town (cuya letra habla de la rutina en su pequeña localidad y la amistad) que enamoró a los internautas y le hizo firmar su primer contrato profesional con la discográfica Republic Records.

En marzo de 2020, lanzó su primer álbum de estudio Kid Krow. A pesar de que coincidió con los inicios de la pandemia de la Covid-19, el disco fue número 1 en el Top 200 de Billboard. Cuando la situación sanitaria mejoró, recorrió los platós de los programas de entretenimiento más populares de norteamérica como The Late Show with James Corden. Además, hizo una gira por Estados Unidos y Europa. En 2022, llegó su segundo trabajo, Superache. 12 singles en los que habla sobre el amor no correspondido.