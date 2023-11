'Papi, me aburro': las simpáticas imágenes del hijo de John Legend viendo un partido de baloncesto El cantante vivió con mucha emoción el partido de Los Angeles Lakers, pero a su hijo no le pasó lo mismo

Los hijos de las celebs siempre nos regalan los mejores momentazos. Este fin de semana, el protagonista indiscutible ha sido Miles, el hijo de cinco años de John Legend y Chrissy Teigen que nos ha robado el corazón con estas imágenes. El cantante y compositor estadounidense vivió con mucha emoción el partido que jugaron Los Angales Lakers contra los Portland Trail Blazers en el estadio Crypto.com Arena, pero a su hijo le pasó todo lo contrario, ¡casi se queda dormido del aburrimiento!

Las fotos hablan por sí solas: parece que al pequeño Miles no le apasiona el baloncesto. Más bien todo lo contrario. Durante el partido, al niño le costó mantener los ojos abiertos y se apoyaba sobre su padre sujetándose la cabeza. Su aburrimiento contrastaba con el entusiasmo del intérprete de All of me, que celebró cada canasta y no dejó de aplaudir a su equipo.

Para esta jornada deportiva, John Legend, que ganado un Oscar, once premios Grammy y un Globo de Oro, iba vestido a juego con su hijo. Los dos se decantaron por looks de color negro, aunque en el caso de Miles eligió una sudadera con el logo de Batman de color amarillo y unas originales zapatillas de deporte blancas con bordados negros.

Momento 'trágame tierra'

Horas antes, era Chrissy Teigen la que se convertía en la protagonista de la anécdota más divertida de la gala anual de 'Baby2Bab'y. La mujer de John Legend disfrutó de la fiesta que tuvo lugar en el Pacific Design Center de West Hollywood (California) junto a grandes amigas como Jessica Alba, Olivia Wilde, Salma Hayek, Vanessa Bryant, Zoe Saldana o Kim Kardashian.

Todas se pusieron sus mejores looks, sin embargo, en el caso de la actriz y modelo americana, de 37 años, le terminó pasando una mala jugada y, al sentarse en su mesa, el vestido se rajó por la espalda. Teigen, que es conocida por su sentido del humor, no dudó en compartir este momentazo con todos sus fans y mostrar cómo quedó su traje.

