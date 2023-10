Chrissy Teigen, una supermamá de cuatro niños que presume de familia numerosa por Beverly Hills

De un tiempo a esta parte, Chrissy Teigen se ha convertido en toda una supermamá que tiene a su cargo cuatro niños de los que está muy orgullosa. Sus últimas imágenes de un agradable paseo por las soleadas calles de Beverly Hills en Los Ángeles (California, EE.UU.), dan buena cuenta de la faceta maternal de la maniquí, quien salía a dar una vuelta con los suyos por la lujosa zona donde residen.

La esposa de John Legend, que vestía vaqueros azules, top negro, chaqueta verde y sandalias oscuras a juego, llevaba en brazos a su bebé Esti Maxine Stephens. Muy pendiente de la niña de ocho meses que nació el pasado enero, la modelo camina junto a otros dos de sus vástagos. Ellos eran Luna Simone, la mayor de seis años, y Miles Theodore, de cinco, quien a su vez iba de la mano de su abuela, la madre de Chrissy.

Una estampa de los más familiar donde el único que falta de sus retoños es Wren Alexander Stephen, quien vino al mundo a finales de junio por gestación subrogada. De hecho, cuando el popular matrimonio decidió ampliar su prole, fue toda una sorpresa. La propia actriz contó que habían recurrido a una agencia especializada tras la pérdida del hijo que esperaban en 2020, al pensar que no sería capaz de concebir otra criatura.

Sin embargo, tiempo después y tras someterse a un tratamiento de fertilidad, sí pudo finalmente engendrar y dar a luz a su tercera niña, mientras el cuarto ya estaba en camino en el cuerpo de otra mujer. "Siempre quise tener cuatro", confesaba después la maniquí una vez estaba ya en casa con su marido y todos sus descendientes. La felicidad de la pareja es absoluta y su amor sigue intacto tras más de una década juntos, como se pudo comprobar recientemente en su segunda boda.

Hace dos semanas, el autor de éxitos como All of Me y On Time renovó los votos con su esposa en el mismo lugar donde se habían casado diez años antes. Este icónico y romántico enclave no era otro que el Lago de Como en el norte de Italia, situado en la región de Lombardía, hasta donde viajaron ambos de nuevo para alojarse en la villa Passalacqua. Los enamorados organizaron tres días de festejos, rodeados esta vez por sus cuatro niños.

Los 'peques' lucieron también esos días sus mejores galas, incluido una versión en miniatura del esmoquin de su papá que llevaba Miles. Después de volver a pronunciar el 'sí, quiero', salieron al balcón y saludaron a todos los invitados mientras que John Legend pronunció un breve discurso después de la cena. Como remate final, el artista ofreció un concierto privado al piano para deleite de todos los presentes.

