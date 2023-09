Chrissy Teigen y John Legend vuelven a celebrar su boda en esta espectacular villa del Lago Como

El Lago de Como es uno de los lugares más románticos del mundo y si no que se lo pregunten a Amal Clooney que se enamoró de George Clooney en este idílico enclave del norte de Italia, situado en la región de Lombardia, o a Chrissy Teigen y John Legend, que eligieron este bucólico lugar para darse el sí, quiero. El autor de éxitos como All of Me y ganador de 12 Grammy y la actriz y modelo se casaron el 14 de septiembre de 2013 en este mismo lugar, aunque entonces no tenían a sus cuatro hijos. Diez años después de darse el sí, quiero por primera vez, el matrimonio ha renovado sus votos en una espectacular villa llamada Passalacqua, una de las más lujosas del lago italiano.

El conde Andrea Lucini Passalacqua mandó construir en el siglo XVIII una de las residencias más extraordinarias del Lago de Como en Moltrasio, en unos terrenos que originalmente eran propiedad del Papa Inocencio XI. Desde entonces por esta maravillosa propiedad han pasado personajes ilustres del mundo de la política, el arte o la música. Napoleón Bonaparte, Winston Churchill o el compositor Vincenzo Bellini durmieron en esta villa, convertida hoy en hotel boutique de lujo, que está decorada con frescos barrocos e increíbles lámparas de araña de cristal de Murano , y rodeada de tres hectáreas de jardines con embarcadero privado.

Chrissy Teigen y John Legend organizaron tres días de festejos. La pareja recibió a sus asistentes con un cóctel de bienvenida, la ceremonia de renovación de votos el sábado y para culminar una fiesta en la piscina el domingo. A las nupcias acudieron los cuatro hijos de la pareja: Luna, de siete años, Miles, de cinco, Esti, de nueve meses, y Wren, de apenas dos meses. Los más pequeños lucieron sus mejores galas, incluido Miles, que llevaba una versión en miniatura del esmoquin de su papá. "Fue muy romántico", señala una fuente a la revista People. "Llegaron en barco... Fue impresionante verlos todavía tan felices juntos". Después de volver a pronunciar el sí, quiero "[John y Chrissy] salieron al balcón y saludaron a todos los invitados", añade la fuente. "[John] también pronunció un breve discurso después de la cena", además de ofrecer un concierto privado durante la celebración, en el que su esposa y uno de sus hijos le escuchaban sentados sobre el piano.

Teigen, de 37 años, y Legend, de 44, se conocieron por primera vez en 2006 en el set del vídeo musical del cantante para su sencillo Stereo. En los primeros meses de su relación la pareja viajó al Lago de Como, el lugar donde se dio cuenta de que quería casarse con John Legend. "Un guía turístico en barco nos llevó a un pequeño lugar en el lago y nos dijo que pidiéramos un deseo. Pedí que este fuera el hombre con el que me casaría y con el que tendría hijos.

Legend le propuso matrimonio a Teigen en diciembre de 2011 y se casaron por lo civil en una ceremonia privada el 10 de septiembre en un juzgado de la ciudad de Nueva York. Cuatro días después, celebraron e intercambiaron sus votos en el Lago de Como, donde Teigen lució un vestido de Vera Wang. Diez años después de su primera boda, la pareja ha regresado al lugar donde comenzó todo para sellar una vez más su unión.